Calendrier culturel : les organisateurs organisent des extravagances annuelles après avoir peaufiné leurs formats

Par Kunal Doley

Les deux dernières années n’ont pas été favorables à la fraternité culturelle du pays. Alors que de nombreux organisateurs ont dû modifier les formats de leurs spectacles, d’autres ont été contraints de reporter voire d’annuler leurs festivals de musique, d’art et de cinéma au milieu de la pandémie de Covid-19.

La prochaine saison culturelle en Inde, cependant, semble un peu encourageante, car certains organisateurs alignent maintenant leurs extravagances annuelles.

Par exemple, l’India Art Fair, qui n’a pas eu lieu cette année, est prévue du 3 au 6 février en 2022. Il en va de même pour le Jaipur Literature Festival (JLF) – dit être le Kumbh Mela de la littérature – de retour à ‘ normal’ après avoir enfilé un avatar virtuel.

L’édition 2022 des JLF se tiendra du 28 janvier au 1er février.

Le festival littéraire connaîtra également sa neuvième extension internationale du 13 au 22 mai de l’année prochaine lorsque le populaire jamboree se tiendra aux Maldives et présentera une programmation prometteuse d’auteurs, d’ateliers, de musique et d’art.

Après les restrictions de voyage et les blocages mondiaux, JLF Soneva Fushi sera l’occasion de renouer avec les joies des spectacles d’art, de musique et de littérature dans le contexte de la station balnéaire idyllique de l’océan Indien, entourée d’une nature vierge, ont déclaré les organisateurs.

De même, après une année sabbatique, le Nagaland est prêt à accueillir le populaire Hornbill Festival à Kisama, bien que pendant une semaine au lieu de 10 jours, selon les rapports. L’année dernière, la célébration annuelle a eu lieu pratiquement pour la première fois en 20 ans depuis qu’elle a commencé.

Pendant ce temps, le Rajasthan International Folk Festival (ou Jodhpur RIFF ou Jodhpur folk festival), a encore une fois raté son rendez-vous avec le public cette année. L’année dernière également, le pèlerinage annuel des amoureux du folklore organisé dans et autour du fort de Mehrangarh à Jodhpur n’a pas pu avoir lieu en raison de la pandémie de coronavirus. Jodhpur RIFF se tiendra désormais du 6 au 10 octobre 2022.

Nous vous donnerons une liste de certains des festivals à venir dans le pays et de ce qu’ils vont offrir cette fois-ci.

Festival du calao 2021

Quand : À annoncer

Au milieu d’une baisse des cas de Covid-19 et après une interruption d’un an, le gouvernement du Nagaland est prêt à organiser le populaire Hornbill Festival en décembre de cette année.

L’année dernière, la célébration annuelle a eu lieu pratiquement pour la première fois en 20 ans depuis sa création. Les préparatifs battent maintenant leur plein pour accueillir la 22e édition de l’événement, qui se déroulera dans une version tronquée d’une semaine au lieu de 10 jours, selon les rapports.

Le festival du calao a généralement lieu entre le 1er et le 10 décembre de chaque année à Kohima. Le festival de musique et le concours de rock ont ​​lieu dans la ville voisine de Dimapur. Cette année, cependant, la scène pourrait être un peu différente.

Le festival présente la riche tradition et culture Naga au Naga Heritage Village, Kisama, à environ 12 km de la capitale de l’État.

Dans l’édition 2019, un total de 3 visiteurs lakh, y compris des touristes de l’étranger et d’autres régions du pays, ont assisté à l’événement, selon certains rapports.

Littérature Tata en direct ! Le Festival Littéraire de Mumbai 2021

Quand : du 18 au 21 novembre

Littérature Tata en direct ! Le Mumbai LitFest poursuivra sa tradition de présenter des personnalités de premier plan parmi les meilleurs auteurs, penseurs, écrivains et artistes du monde pour sa 12e édition cette année. Le festival, qui se tiendra du 18 au 21 novembre, se déroulera dans un format virtuel pour la deuxième année consécutive en raison de la pandémie de Covid-19. Le festival de cette année a été soigneusement organisé pour amener les participants et le public en ligne pour un moment de qualité.

Comme les années précédentes, il y aura une programmation internationale à travers la littérature, la poésie, la philosophie, la science, les affaires et les arts, dont Amitav Ghosh, Salman Rushdie, Anne Enright, Steven Pinker, Nick Hornby, Shashi Tharoor, Indra Nooyi, David Baldacci, Ashis Nandy, Nguyn Phan Qu Mai, Vidya Dehejia, Martin Kemp, Rebecca Solnit, Ruskin Bond, Amish, Neena Gupta, Ashwin Sanghi, Matthew Weiner, Marlon James, Shobhaa De, Rutger Bregman, Amy Blakemore, Matt Haig, Heather Morris , Thomas Homer-Dixon, Dolly Thakore, Jonathan Drori, Hilary Leichter, Daniel Lieberman, Farah Bashir et Sanjena Sathian, entre autres.

Les téléspectateurs peuvent également s’attendre à des moments forts traditionnels du festival comme le Lifetime Achievement Award qui est décerné à une personnalité littéraire distinguée; la présentation au Poète Lauréat annuel ; le Grand Débat ; des spectacles quotidiens, y compris pour les enfants, et le Tata Literature Live! Les Mumbai LitFest Literary Awards pour le premier livre et le livre de l’année dans les catégories Fiction et Non-Fiction, Business Book of the Year et Publisher of the Year.

Le Petit Festival pour enfants, dont le premier a débuté en même temps que le Litfest il y a deux ans, aura également lieu simultanément, tout comme un Campus Festival, une série de conférences d’écrivains participants pour les étudiants.

Inde Art Fair 2022

Quand : 3-6 février

Après avoir manqué un an en raison de la pandémie de Covid-19, la 13e édition de l’India Art Fair (IAF) devrait avoir lieu au NSIC Exhibition Grounds, à New Delhi, du 3 au 6 février de l’année prochaine. Une plate-forme pour découvrir l’art moderne et contemporain en Asie du Sud, répartie sur un lieu de 12 000 m², c’est l’un des plus grands événements du calendrier culturel indien avec plus de 60 exposants de toute l’Inde présentant certains des artistes les plus emblématiques de la région, aux côtés de certains participants internationaux.

À l’IAF, vous pouvez vous attendre à voir des œuvres de certains des plus grands noms du monde de l’art, de Yayoi Kusama, Amrita Shergil et Anish Kapoor à Olafur Eliasson, Ai Weiwei et Bharti Kher, aux côtés de nouveaux et jeunes talents de la région.

Lors de la dernière édition en 2020, India Art Fair a présenté 81 exposants modernes, contemporains et institutionnels, un programme inaugural d’art de la performance, des projets en plein air, des conférences d’artistes, des ateliers, des séances de dédicaces et le lancement du deuxième numéro de l’exposition annuelle India Art.

Magazine équitable.

Festival Mahindra Kabira 2021

Quand : 26-28 novembre

Après une année complète d’attente, le Mahindra Kabira Festival ouvrira à nouveau ses bras à un public restreint et sélectionné du 26 au 28 novembre. Le programme comprendra une pléthore de musique classique et folklorique, des conférences, des démonstrations d’art en direct, la caractéristique Kabira des promenades en bateau, un voyage gastronomique local et l’expérience par excellence de Ganga Arati.

Une idée originale du groupe Mahindra et de la société d’arts de la scène et de divertissement Teamwork Arts, le festival célèbre Kabir et la sagesse inhérente à ses vers à travers ses offres de programmes variés.

À propos du festival, Jay Shah, vice-président, responsable de la sensibilisation culturelle, Mahindra Group, a déclaré : « Le Mahindra Kabira Festival 2021 revient avec la promesse d’espoir et d’optimisme. Nous sommes ravis de ramener la joie des spectacles en direct à Varanasi, une ville connue pour son art et sa sagesse ancienne. Nous accueillons nos délégués et artistes et envisageons un grand festival au milieu de tous les protocoles de sécurité. »

52ème Festival International du Film de l’Inde, Goa

Quand : 20-28 novembre

International Film Festival of India (IFFI, Goa) célèbre sa 52e édition dans un format hybride. Au cours des 50 dernières années, le festival est devenu l’un des festivals de cinéma les plus anciens et les plus prestigieux d’Asie.

Cette année, l’IFFI se tiendra du 20 au 28 novembre à la Perle de l’Orient, à Goa. C’est le seul festival de film officiel du gouvernement de l’Inde. L’IFFI est un festival du film de catégorie « A » accrédité auprès de la Fédération internationale des associations de producteurs (FIAPF).

L’IFFI présente un collage du meilleur des films contemporains et classiques du monde entier et accueille un éventail de cinéastes, acteurs, techniciens, critiques, académiciens et cinéphiles de renom pour célébrer le cinéma et l’art du cinéma à travers ses projections, présentations, master classes , tables rondes, coproductions et séminaires, entre autres.

Selon une récente annonce faite par le ministre de l’Information et de la radiodiffusion de l’Union, Anurag Thakur, le réalisateur vétéran d’Hollywood Martin Scorchese et le célèbre cinéaste hongrois Istevan Szabo recevront le Satyajit Ray Lifetime Achievement Award à l’IFFI cette année.

Le festival aura également sa toute première collaboration avec des plateformes « over the top » (OTT) comme Netflix, Amazon Prime Video, Zee5, Voot et Sony Liv, a déclaré Thakur. Les plateformes OTT participeront au festival à travers des masterclasses et des premières de contenus exclusifs.

Provisoirement, la prochaine édition comptera plus de 300 projections.

Un concours sera également organisé pour les jeunes cinéastes, selon le ministère de l’Information et de l’audiovisuel de l’Union. L’IFFI fournira une plate-forme à 75 « esprits créatifs de demain » pour se connecter avec ceux établis dans l’industrie, a ajouté le ministère.

