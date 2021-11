Calendrier de conseil OJEE 2021 révisé: découvrez les nouvelles dates de conseil pour l’examen d’entrée conjoint d’Odisha

L’examen d’entrée OJEE 2021 a eu lieu du 6 septembre au 18 septembre pour l’admission à divers cours de premier cycle et de troisième cycle et un nombre total de 65 763 candidats inscrits à OJEE

Conseil OJEE 2021 : Les autorités de l’OJEE auraient révisé le calendrier des conseils pour l’examen d’entrée conjoint d’Odisha (OJEE 2021). Le nouveau calendrier indique que le résultat de l’attribution des sièges au premier tour sera publié le 9 novembre 2021. Pour vérifier les résultats, les candidats peuvent visiter le site officiel – ojee.nic.i.

Le processus d’inscription et de verrouillage pour le tour 1 débutera à partir du 10 novembre et se terminera le 15 novembre, vers 22 heures. Le résultat de l’attribution des sièges au tour 2 sera publié le 18 novembre à 17 heures et la liste d’attribution des sièges finale devrait être publiée le 25 novembre à 17 heures.

Selon le communiqué officiel, les candidats qui ont payé une partie des frais d’admission et de confirmation de siège et ont fait vérifier leurs documents peuvent télécharger leur lettre d’attribution finale.

« Tous les candidats qui ont payé une partie des frais de confirmation d’admission et de confirmation de siège et qui ont vérifié leurs documents peuvent télécharger leur lettre d’attribution finale. Ensuite, ils doivent se présenter à l’institut / collège finalement attribué pour une admission définitive avant le 30 novembre 2021, faute de quoi, l’attribution sera annulée », indique le communiqué.

L’examen d’entrée OJEE 2021 a eu lieu du 6 au 18 septembre pour l’admission à divers cours de premier cycle et de troisième cycle et un nombre total de 65 763 candidats inscrits à OJEE. Sur ce nombre, 49 360 candidats se sont présentés au test et 49 279 candidats se sont vu attribuer des rangs dans leurs cours correspondants.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.