Calendrier de la NFL 2021: jeux importants à savoir, y compris 8 grands matchs QB

La saison 2021 de la NFL sera très différente. Un 17e match de saison régulière a été ajouté à l’ardoise pour la première fois dans l’histoire de la ligue au détriment d’un match de pré-saison. Nous ne savons toujours pas comment une liste accrue aura un impact sur les joueurs, qui étaient contre l’idée. De plus, les jeux reviennent à Londres pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid, et il y a toujours une inquiétude considérable autour de l’événement. Nous avons également une liste de nouveaux quarts entrant dans la ligue, le drame d’Aaron Rodgers se déroulant maintenant jusqu’au début de la saison, et nous voyons si Tom Brady peut continuer à boire à la fontaine de jouvence.

Ça va être tellement amusant.

C’est tout ce que vous devez savoir sur le calendrier de la NFL 2021.

L’ardoise de la semaine 1 de la NFL en 2021 s’ouvre avec un match de marque

La saison de la NFL commence avec le football du jeudi soir avec les Cowboys se rendant à Tampa Bay pour affronter les champions du Super Bowl. Ce match, entre deux équipes qui se présentent comme favorites dans leurs divisions respectives, sera un vrai tonique pour le reste de la saison.

Tom Brady essaie de maintenir la magie après une saison 2020 très animée qui avait l’air fragile au début, avant de prouver une fois de plus pourquoi Brady est si génial. Pendant ce temps, les Cowboys, avec le retour de Dak Prescott sous le centre, sont prêts à rattraper le temps perdu.

Cela va être un bon.

Les matchs de la NFL à Londres durent deux semaines en 2021

La NFL revient à Londres avec les Jets et Falcons, ainsi que les Dolphins et Jaguars. Je vais être honnête, je ne pense pas que le match Jets vs Falcons sera beaucoup à écrire, mais Miami vs Jacksonville sera fascinant.

RUPTURE: Confirmation des matchs de la NFL Londres 2021. – Jets @ Falcons (dimanche 10 octobre)

– Dolphins @ Jaguars (dimanche 17 octobre) Les deux seront joués au stade Tottenham Hotspur. – Sky Sports NFL (@SkySportsNFL) 12 mai 2021

Londres est devenue de facto une deuxième maison pour les Jaguars, étant l’équipe qui joue le plus souvent dans la ville, et sans doute avec Trevor Lawrence sous le centre, ce sera vraiment amusant de voir comment la foule britannique réagit à lui.

Le calendrier de 18 semaines de la NFL va être intéressant et effrayant

Très peu de gens étaient favorables à l’extension de la saison régulière à 18 semaines. La disposition permettant à la NFL de faire le pas a été intégrée dans la dernière convention collective avec la NFLPA, mais cela ne signifie pas que tout le monde est heureux.

Nous voyons déjà des joueurs boiter ou faire des commentaires sur la brutalité des matchs du jeudi soir pour les joueurs sans repos adéquat. Il reste à voir comment la ligue peut faire face à l’ajout d’un autre match complet au calendrier.

Il sera intéressant de voir si les équipes traitent le match final comme une compétition réelle et importante – ou s’il devient une extension de la saison régulière elle-même, avec les meilleures équipes au repos et tout le monde en dehors de la bulle des séries éliminatoires ne s’en soucie guère.

Tom Brady joue les Patriots en Nouvelle-Angleterre lors de la semaine 4

Cela ressemble à la plus grande confrontation du calendrier 2021 de la NFL. Brady et les Bucs n’ont pas affronté les Patriots la saison dernière lors de leur course au Super Bowl, mais le Hall of Fame QB reviendra à l’endroit où il a remporté ses six premiers Super Bowls lors de la semaine 4 lorsque la Nouvelle-Angleterre accueillera Tampa Bay dimanche soir. Football. Le jeu aura lieu le 3 octobre et débutera à 20h20 sur NBC.

8 superbes matchs QB au calendrier de la NFL 2021

Semaine 2: Kansas City Chiefs chez Baltimore Ravens. Patrick Mahomes contre Lamar Jackson pourrait être le match de quart le plus excitant du match aujourd’hui.

Semaine 2: Los Angeles Chargers chez Dallas Cowboys. Espérons que Dak Prescott sera en bonne santé d’ici le début de la saison, car un affrontement avec Justin Herbert et les Chargers serait très amusant. Herbert a connu une saison de recrue à Los Angeles l’année dernière et pourrait s’établir dans le top 10 des QB avec une solide campagne de suivi.

Semaine 3: Buccaneers de Tampa Bay aux Rams de Los Angeles: Le cas GOAT de Tom Brady est plus fort que jamais après son septième Super Bowl l’année dernière. Les Rams se sont améliorés à QB avec l’échange de Matthew Stafford. Après avoir passé toute sa carrière à Detroit, il sera fascinant de voir ce que Stafford peut faire à Los Angeles.

Semaine 4: Jaguars de Jacksonville contre Bengals de Cincinnati. Qui ne voudrait pas voir les deux derniers choix au repêchage n ° 1 s’affronter? Ce jeu sera entièrement consacré à Trevor Lawrence contre Joe Burrow – en supposant que Burrow soit en bonne santé après une opération au genou.

Semaine 5: Buffalo Bills chez Kansas City Chiefs. Il s’agit d’un match revanche du match de championnat de l’AFC de l’année dernière opposant Mahomes à Josh Allen. Allen est l’un des rares jeunes QB de la ligue à pouvoir rester avec Mahomes en tant que meneur de jeu dans ses meilleurs jours. Les Bills espèrent également que leur défense pourra faire mieux que les 38 points qu’ils ont accordés contre KC en séries éliminatoires la saison dernière.

Semaine 10: Seattle Seahawks à Green Bay Packers. Aaron Rodgers sera-t-il toujours le quart-arrière des Packers à l’approche de ce match? Rodgers ferait tout ce qu’il peut pour forcer sa sortie, donc celui-ci est accompagné d’une clause de non-responsabilité évidente selon laquelle il n’est peut-être pas là. S’il l’est, Rodgers contre Russell Wilson – un autre QB qui a trouvé son nom dans les rumeurs commerciales hors saison – est une vitrine de deux des meilleurs passants vétérans vivants.

Semaine 14: Buffalo Bills aux Buccaneers de Tampa Bay: Le jeune pistolet Josh Allen contre le futur intronisé au Temple de la renommée Brady. Cela aurait pu être le match du Super Bowl la saison dernière si les Bills avaient bouleversé les Chiefs lors du match pour le titre de l’AFC.

Semaine 16: Jaguars de Jacksonville contre Jets de New York. Trevor Lawrence et Zach Wilson viennent de terminer 1-2 au repêchage de la NFL 2021. Ils s’affrontent lors de la semaine 16.

5 autres jeux NFL avec des intrigues intrigantes

Semaine 1: Jets de New York contre Panthers de la Caroline

Les Jets et les Panthers ont pris des décisions très conscientes au sujet de Sam Darnold cette intersaison. New York a décidé de passer à autre chose, sélectionnant Zach Wilson avec le choix n ° 2 au classement général, tandis que Carolina croit suffisamment en Darnold après avoir échangé pour lui pour avoir dépassé Justin Fields dans le repêchage.

En dehors du cas extrême que Wilson et Darnold sont médiocres, ce jeu sera un test décisif sur lequel le front-office était correct. Incontestablement, le drame le plus dramatique se produira lorsque Darnold deviendra le joueur que les Panthers pensaient qu’il pourrait être, surtout si Wilson se débattait. Que Dieu nous aide, les gros titres des journaux de New York vont être incroyables si cela se produit la première semaine de la saison.

Semaine 18: Miami Dolphins vs New England Patriots

Je regarde spécifiquement le deuxième match que ces équipes se rencontrent comme celui à encercler. Maintenant, il y a beaucoup de pièces mobiles en place ici, et beaucoup d’entre elles pourraient échouer – mais à ce stade de l’année, j’espère que la Nouvelle-Angleterre essaie de donner à Mac Jones des représentants de départ.

Il y a eu tellement de drame étrange dans le potentiel d’un match Tua Tagovailoa contre Mac Jones. Bien sûr, ils ont tous deux joué à Alabama, mais une ride s’est ajoutée à tout cela lorsque le receveur Jaylen Waddle a été repêché par les Dolphins, puis une interview a émergé dans laquelle il a dit qu’il préférait jouer avec Mac Jones parmi les deux quarts.

Oui, il ne faisait que répondre à une question, mais cela ajoutait du drame à toute cette situation. Plus important encore, ce sera la première fois de voir s’affronter deux futurs quarts de base de l’AFC Est et pourrait donner un aperçu de l’avenir de la division au-delà de Buffalo.

Semaine 14: Buffalo Bills vs Tampa Bay Buccaneers

L’un des meilleurs scénarios de 2020 était les projets de loi affirmant leur domination dans l’AFC Est avec Tom Brady hors de la photo. Nous sommes très près de voir ces équipes se rencontrer dans le Super Bowl, maintenant nous avons une chance en saison régulière – le Monday Night Football, rien de moins.

La défense vantée des Bills jettera tout sur Brady et essaiera de faire une déclaration, tandis que Tom répondra dans un rôle familier: essayer de rendre les fans de Bills tristes.

Il sera intéressant de voir si Tampa Bay peut continuer la performance stellaire de l’équipe en 2020 et si les Bills en ont fait assez pour passer à l’étape suivante.

Semaine 1: Jacksonville Jaguars vs Houston Texans

Le premier match d’une nouvelle ère est toujours passionnant, et quand il s’agit de Jacksonville, il y a une tonne à espérer. Il y a l’excitation de Trevor Lawrence prenant ses premiers clichés NFL, ce qui suffit à en faire rendez-vous à la télévision – mais aussi la curiosité d’Urban Meyer.

Meyer tente d’installer son offensive de l’État de l’Ohio dans la NFL, et il y a beaucoup de doutes quant à savoir si le programme de réussite fonctionnera. Cela dit, nous avons déjà vu des concepts université-professionnelle fonctionner auparavant, comme Kliff Kingsbury en Arizona.

Lawrence ne pouvait pas demander un meilleur match que d’affronter les malheureux Texans de la division. Cela va lui donner une chance de briller et de donner le ton pour le reste de sa saison.

Semaine 6: New York Jets vs Atlanta Falcons

Je sais plus tôt que j’ai dit que je n’étais pas très enthousiasmé par ce match, et sur le terrain je ne le suis vraiment pas. Cependant, le retour de la NFL à Londres sera l’une des semaines les plus tendues et les plus scrutées de la saison.

Les États-Unis sont toujours répertoriés comme un pays «orange» sur l’échelle de Covid de l’Angleterre, ce qui signifie que si le jeu devait avoir lieu aujourd’hui, les joueurs devraient être mis en quarantaine pendant 10 jours après leur entrée dans le pays. Cela changera presque assurément dans les cinq mois précédant le match, mais si ce n’est pas le cas, nous pourrions être confrontés à un cauchemar logistique.

Ajoutez à cela la question de savoir si les équipes devraient voyager aussi loin cette saison dans un pays étranger et vous avez beaucoup de problèmes potentiels qui ne sont pas liés au jeu lui-même.