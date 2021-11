Calendrier de la semaine 11 de la NFL, scores, mises à jour et plus

La saison 2021 de la NFL entre dans la course à pied et pour ceux qui prétendent se qualifier pour les séries éliminatoires.

En commençant par le match de jeudi soir entre les New England Patriots et les Atlanta Falcons et se terminant par le match de lundi soir entre les Buccaneers de Tampa Bay et les Giants de New York, il semble que presque chaque match à l’ordre du jour de la semaine 11 aura une implication positive ou négative en séries éliminatoires. .

Les Titans du Tennessee auront une chance de garder leur emprise sur l’AFC Sud avec un match contre les Texans de Houston. Les Ravens de Baltimore ont besoin d’un rebond sur les Bears de Chicago pour conserver leur avance dans l’AFC North. Les Chiefs de Kansas City et les Cowboys de Dallas auront également un match intense dimanche soir.

Lisez ci-dessous pour voir quels autres jeux sont à venir cette semaine. Toutes les heures sont orientales.

Au revoir: Broncos, Béliers

Jeudi 18 novembre 2021

L’entraîneur-chef des New England Patriots, Bill Belichick, applaudit ses joueurs sur le terrain lors de la seconde moitié d’un match de football de la NFL contre les Browns de Cleveland, le dimanche 14 novembre 2021, à Foxborough, Massachusetts. (Photo AP/Michael Dwyer)

PATRIOT 25, FAUCON 0

dimanche 21 novembre 2021

13 h 00 : Saints @ Eagles (FOX)

13 h 00 : Dolphins @ Jets (CBS)

13h : Washington @ Panthers (FOX)

13 h 00 : Colts @ Bills (CBS)

13 h 00 : Lions @ Browns (FOX)

13h : 49ers @ Jaguars (FOX)

Le quart-arrière des 49ers de San Francisco Jimmy Garoppolo (10) passe contre les Rams de Los Angeles lors de la première mi-temps d’un match de football de la NFL à Santa Clara, Californie, le lundi 15 novembre 2021. (AP Photo/Tony Avelar)

13h : Texans @ Titans (CBS)

13h : Packers @ Vikings (FOX)

13 h 00 : Ravens @ Bears (CBS)

16h05 : Bengals @ Raiders (CBS)

16h25 : Cardinaux @ Seahawks (FOX)

16h25 : Cowboys @ Chiefs (FOX)

20h20 : Steelers @ Chargers (NBC)

Lundi 22 novembre 2021

20h15 : Giants @ Buccaneers (ESPN/ESPN2)

Classement NFL

La sécurité gratuite des Titans du Tennessee, Kevin Byard (31 ans), célèbre après que les Titans ont récupéré un coup d’envoi raté par les Saints de la Nouvelle-Orléans dans la seconde moitié d’un match de football de la NFL le dimanche 14 novembre 2021 à Nashville, Tennessee. (Photo AP/John Amis)

AFC Est

Patriots (7-4)Bills (6-3)Dauphins (3-7)Jets (2-7)

AFC Nord

Corbeaux (6-3)Aciers (5-3-1)Bengales (5-4)Bruns (5-5)

AFC Sud

Titans (8-2)Colts (5-5)Jaguars (2-7)Texans (1-8)

AFC Ouest

Chefs (6-4)Chargeurs (5-4)Raiders (5-4)Broncos (5-5)

NFC Est

Cowboys (7-2)Aigles (4-6)Washington (3-6)Géants (3-6)

NFC Nord

Packers (8-2)Vikings (4-5)Ours (3-6)Lions (0-8-1)

NFC Sud

Boucaniers (6-3)Saints (5-4)Panthères (5-5)Faucons (4-6)

NFC Ouest

Cardinaux (8-2)Béliers (7-3)49ers (4-5)Seahawks (3-6)