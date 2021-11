Calendrier de la semaine 12 de la NFL, scores, mises à jour et plus

La semaine 12 de la saison 2021 de la NFL a commencé avec trois matchs de Thanksgiving.

Les Bears de Chicago, les Lions de Detroit, les Raiders de Las Vegas, les Cowboys de Dallas, les Bills de Buffalo et les Saints de la Nouvelle-Orléans étaient tous en action jeudi alors que la saison était au milieu de sa course d’étirement.

Les images des séries éliminatoires de l’AFC et de la NFC ne pourraient pas être plus sombres. La semaine dernière, avec la défaite des Bills de Buffalo et des Titans du Tennessee, cela nous a rappelé qu’il n’y avait rien de certain dans la ligue cette saison. Aucune équipe n’est à l’abri d’être bouleversée et peut-être de perdre son statut en ce qui concerne les séries éliminatoires.

Il y a beaucoup de choses en jeu cette semaine. Voici ce qui se passe.

Le receveur large des Tampa Bay Buccaneers Mike Evans (13) attrape une passe de touché de 5 verges du quart-arrière Tom Brady devant le demi de coin des Giants de New York James Bradberry (24) au cours de la seconde moitié d’un match de football de la NFL le lundi 22 novembre 2021, à Tampa, en Floride. (Photo AP/Jason Behnken)

Toutes les heures sont orientales.

Au revoir: Cardinaux, Chefs

Jeudi 26 novembre 2021

LION 16, OURS 14

RAILLEURS 36, COWBOYS 33

FACTURES 41, SAINTS 6

dimanche 28 novembre 2021

Le porteur de ballon des Colts d’Indianapolis Jonathan Taylor (28 ans) célèbre avec Carson Wentz (2) après avoir marqué au cours de la seconde moitié d’un match de football de la NFL contre les Buffalo Bills à Orchard Park, New York, le dimanche 21 novembre 2021. (AP Photo/ Adrien Kraus)

BENGALES 41, ACIERS 10

BOUCANIERS 38, POULAINS 31

DAUPHINS 33, PANTHÈRES 10

PATRIOT 36, TITANS 13

GÉANTS 13, AIGLES 7

FAUCON 21, JAGUARS 14

JETS 21, TEXANS 14

16h05 : Chargeurs @ Broncos (CBS)

16h25 : Rams @ Packers (FOX)

16h25 : Vikings @ 49ers (FOX)

20h20 : Browns @ Ravens (NBC)

Lundi 29 novembre 2021

20h15 : Seahawks @ Washington (ESPN)

Classement NFL

AFC Est

Patriots (8-4)Bills (7-4)Dauphins (5-7)Jets (3-8)

AFC Nord

Corbeaux (7-3)Bengales (7-4)Browns (6-5)Aciers (5-5-1)

AFC Sud

Titans (8-4)Colts (6-6)Texans (2-9)Jaguars (2-9)

AFC Ouest

Chefs (7-4)Chargeurs (6-4)Raiders (6-5)Broncos (5-5)

NFC Est

Cowboys (7-4)Aigles (5-7)Washington (4-6)Géants (4-7)

NFC Nord

Le quart-arrière des Chicago Bears, Andy Dalton (14 ans), célèbre sa passe de touché contre Darnell Mooney avec James Daniels (68 ans) et Sam Mustipher lors de la seconde moitié d’un match de football de la NFL contre les Ravens de Baltimore le dimanche 21 novembre 2021 à Chicago. (AP Photo/David Banks)

Packers (8-3)Vikings (5-5)Ours (4-7)Lions (0-10-1)

NFC Sud

Boucaniers (8-3)Faucons (5-6)Saints (5-6)Panthères (5-7)

NFC Ouest

Cardinaux (9-2)Béliers (7-3)49ers (5-5)Seahawks (3-7)