Calendrier de la semaine 13 de la NFL, scores, mises à jour et plus

La seule chose certaine dans la NFL à l’approche de la semaine 13 de la saison 2021, c’est que rien n’est certain.

L’image des séries éliminatoires est toujours aussi trouble et pourrait changer en un clin d’œil en fonction des matchs prévus cette semaine. Les Ravens de Baltimore détiennent la tête de série numéro 1 de l’AFC et les Cardinals de l’Arizona détiennent la tête de série numéro 1 de la NFC si les séries éliminatoires commençaient cette semaine au lieu du mois prochain.

Voici à quoi ressemblent les numéros 2 à 7 dans l’AFC : New England Patriots, Tennessee Titans, Kansas City Chiefs, Cincinnati Bengals, Buffalo Bills et Las Angeles Chargers.

Et dans la NFC : Green Bay Packers, Tampa Bay Buccaneers, Dallas Cowboys, Los Angeles Rams, San Francisco 49ers et Washington Football Team.

Le quart-arrière de l’équipe de football de Washington Taylor Heinicke (4) célèbre un touché contre les Seahawks de Seattle lors de la seconde moitié d’un match de football de la NFL, le lundi 29 novembre 2021, à Landover, Maryland.

Il y a quatre équipes avec six victoires et deux équipes avec cinq victoires dans l’AFC, et il y a six équipes avec cinq victoires dans la NFC. L’image trouble rend cette semaine d’autant plus intéressante.

Voici ce qui se passe au cours de la semaine 13. Toutes les heures sont de l’Est.

Au revoir: Browns, Packers, Panthers, Titans

Jeudi 2 décembre 2021

Cowboys 27, SAINTS 17

dimanche 5 décembre 2021

13h : Géants @ Dauphins (FOX)

13 h Colts @ Texans (CBS)

13h : Vikings @ Lions (CBS)

13 h : Eagles @ Jets (CBS)

13h : Cardinaux @ Bears (FOX)

13h : Chargers @ Bengals (CBS)

Le porteur de ballon des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Damien Harris, à droite, célèbre avec le quart-arrière Mac Jones, à gauche, après son touché lors de la seconde moitié d’un match de football de la NFL contre les Titans du Tennessee, le dimanche 28 novembre 2021, à Foxborough, Massachusetts. (Photo AP/Mary Schwalm)

13h : Buccaneers @ Falcons (FOX)

16h05 : Jaguars @ Rams (FOX)

16h05 : Washington @ Raiders (FOX)

16h25 : 49ers @ Seahawks (CBS)

16h25 : Ravens @ Steelers (CBS)

20h20 : Broncos @ Chiefs (NBC)

Lundi 6 décembre 2021

20h15 : Patriots @ Bills (ESPN/ESPN2)

Classement NFL

AFC Est

Patriots (8-4)Bills (7-4)Dauphins (5-7)Jets (3-8)

AFC Nord

Corbeaux (8-3)Bengales (7-4)Browns (6-6)Aciers (5-5-1)

AFC Sud

Titans (8-4)Colts (6-6)Texans (2-9)Jaguars (2-9)

AFC Ouest

Chefs (7-4)Broncos (6-5)Chargeurs (6-5)Raiders (6-5)

NFC Est

Cowboys (8-4)Aigles (5-7)Washington (5-6)Géants (4-7)

NFC Nord

Packers (9-3)Vikings (5-6)Ours (4-7)Lions (0-10-1)

NFC Sud

Boucaniers (8-3)Faucons (5-6)Saints (5-7)Panthères (5-7)

NFC Ouest

Cardinaux (9-2)Béliers (7-4)49ers (6-5)Seahawks (3-8)