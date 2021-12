Calendrier de la semaine 15 de la NFL, scores, mises à jour et plus

L’image des séries éliminatoires de la NFL est dans tous les esprits alors que la 15e semaine de la ligue de la saison 2021 comporte des affrontements clés et l’obstacle supplémentaire des épidémies de coronavirus.

Des dizaines de joueurs ont été testés positifs pour le coronavirus cette semaine alors que le monde entier a vu la variante omicron se propager au cours du mois dernier. La NFL aurait prévu des « modifications importantes » de ses protocoles. La ligue a déjà informé les clubs que les employés de niveau 2, connus sous le nom de responsables et cadres du front office, doivent recevoir le rappel du vaccin COVID avant le 27 décembre.

Le coronavirus étant à nouveau préoccupant, les absences potentielles de joueurs cette semaine affecteront le résultat des matchs.

Les Chiefs de Kansas City et les Chargers de Los Angeles commencent la semaine 15 avec un affrontement important jeudi soir. Ensuite, deux matchs sont prévus samedi. Dimanche, il y aura un calendrier complet de 12 matchs et la semaine se terminera lundi soir avec les Vikings du Minnesota et les Bears de Chicago.

Lisez ci-dessous pour la semaine à venir et les derniers classements.

Toutes les heures de l’Est.

Jeudi 16 décembre 2021

CHEFS 34, CHARGEURS 28

samedi 18 décembre 2021

L’ailier défensif des Browns Myles Garrett célèbre avec les fans après avoir marqué un touché contre les Ravens de Baltimore, le dimanche 12 décembre 2021, à Cleveland. (Photo AP/Ron Schwane)

16h30 : Raiders @ Browns (Réseau NFL)

20h15 : Patriots @ Colts (Réseau NFL)

dimanche 19 décembre 2021

13h : Panthers @ Bills (FOX)

13h00 : Cardinaux @ Lions (FOX)

13h : Jets @ Dolphins (CBS)

13h : Cowboys @ Giants (FOX)

13h : Washington @ Eagles (FOX)

Le quart-arrière des Eagles de Philadelphie Gardner Minshew salue les fans après le match des Jets de New York le dimanche 5 décembre 2021 à East Rutherford, New Jersey. (AP Photo/Bill Kostroun)

13 h 00 : Titans @ Steelers (CBS)

13h : Texans @ Jaguars (CBS)

16h05 : Bengals @ Broncos (CBS)

16h05 : Falcons @ 49ers (CBS)

16h25 : Seahawks @ Rams (FOX)

16h25 : Packers @ Ravens (FOX)

20h20 : Saints @ Buccaneers (NBC)

Lundi 20 décembre 2021

20h15 : Vikings @ Bears (ESPN/ABC)

Classement NFL

AFC Est

Patriots (9-4)Bills (7-6)Dauphins (6-7)Jets (3-10)

AFC Nord

Corbeaux (8-5)Bruns (7-6)Bengales (7-6)Aciers (6-6-1)

AFC Sud

Titans (9-4)Colts (7-6)Texans (2-11)Jaguars (2-11)

AFC Ouest

Chefs (10-4)Chargeurs (8-6)Broncos (7-6)Raiders (6-7)

NFC Est

Cowboys (9-4)Washington (6-7)Aigles (6-7)Géants (4-9)

NFC Nord

Packers (10-3)Vikings (6-7)Ours (4-9)Lions (1-11-1)

NFC Sud

Le porteur de ballon des Falcons d’Atlanta Cordarrelle Patterson affronte les Saints le dimanche 7 novembre 2021 à la Nouvelle-Orléans. (Photo AP/Aneth Butch)

Boucaniers (10-3)Faucons (6-7)Saints (6-7)Panthères (5-8)

NFC Ouest

Cardinaux (10-2)Béliers (8-4)49ers (7-6)Seahawks (5-8)