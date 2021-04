Calendrier de lancement de Clubhouse pour Android, voici les détails

Depuis son lancement en avril 2020, Clubhouse a connu un succès majeur avec plus de 10 millions de téléchargements en février 2021 même.

L’application de réseautage social uniquement audio Clubhouse, qui ne s’adresse qu’aux utilisateurs iOS, sera bientôt ouverte aux utilisateurs d’Android. Les développeurs de l’application avaient précédemment annoncé leur intention de déployer l’application pour les utilisateurs d’Android et il avait été informé que la version Android était en cours de développement. Cela a été confirmé par le co-fondateur et PDG de Clubhouse, Paul Davison. Récemment, certaines informations ont été publiées sur Twitter par le développeur Android de l’application Mopewa Ogundipe avec Morgan Evetts.

Selon ces sources, le travail se poursuit avec l’application Android sur un Google Pixel et l’application devrait être prête dès mai 2021. Il est à noter que depuis l’annonce de Clubhouse pour Android, de nombreux les joueurs Android existants sont intervenus pour apporter d’autres versions de salles de discussion audio. Twitter a déjà publié des espaces de plate-forme similaires pour les utilisateurs iOS et Android.

Depuis son lancement en avril 2020, Clubhouse a connu un succès majeur avec plus de 10 millions de téléchargements en février 2021 même. Dans un article de blog publié fin janvier, Clubhouse a annoncé qu’il commençait les travaux pour l’application Android, mais il n’a rien promis. Dans un tweet publié en mars, Davison a déclaré que la société travaillait «vraiment dur» pour développer l’application pour les utilisateurs d’Android. Bien que la société n’ait pas donné de date précise pour le déploiement, elle a mentionné qu’il faudra quelques mois pour que l’application soit disponible pour les utilisateurs d’Android.

Selon les annonces récentes, la société semble avoir accéléré le processus et va bientôt tester la fonctionnalité via un petit groupe de discussion dans la phase initiale. Après avoir résolu les problèmes survenus lors de ce test, l’application devrait être déployée pour tous les clients.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.