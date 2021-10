Calendrier de lancement du marché Monsta Infinite

Pour QuotidienBitcoin @bitcoinday

Ce mois-ci est plein de sorties de Monsta Infinite, le jeu NFT inspiré du célèbre Axie Infinity. Ci-dessous le calendrier qui commence avec l’enregistrement des wallets Moni le 12 octobre 2021 ***

Les créateurs de Monsta Infinite ont proposé de créer un jeu de bataille de créatures dans lequel il existe également un monde ouvert qui permet l’expansion du métaverse Monsta, en ajoutant plusieurs méthodes de gravure du STT, de la monnaie interne, et du MONI, le jeton de la gouvernance du jeu. , fondamentalement l’équivalent de SLP et AXS dans Axie Infinity respectivement.

Initialement le lancement de la marketplace était prévu pour ce 12 octobre, cependant, les développeurs ont retardé la vente du Monsta Soulbound et du Monsta Chrono Zero au 22 octobre, date qu’ils ont annoncée dans le Discord officiel Monsta Infinite. D’ici là, nous avons une série de lancements ce mois-ci qui serviront de prélude à l’ouverture officielle du marché.

Dates de lancement des fonctionnalités de Monsta Infinite Marketplace

Toutes les sorties sont programmées pour être diffusées à leurs dates respectives à partir de 14h00 UTC chaque jour. Enregistrement du portefeuille MONI le 12 octobre. Distribution des œufs Monsta Inception sur la Binance Smart Chain le 12 octobre. Les utilisateurs pourront transporter leurs œufs Monsta Inception et leurs jetons MONI sur la chaîne Monsta le 15 octobre. Monsta Infinite éclos le 18 octobre. Annonce officielle des prix des œufs Monsta Chrono Zero et Monsta Soulbound le 20 octobre. Les œufs Monsta Chrono Zero et Monsta Soulbound ouvriront sur le marché le 22 octobre. Lancement du commutateur MONIO-STT le 22 octobre.

Toutes ces dates de sortie sont sujettes à changement sans préavis. Pour être au courant de toutes les annonces que nous vous proposons rejoignez la chaîne Discord officielle de Monsta Infinite.

Au cas où vous auriez besoin de connaître la différence entre les deux types d’œufs de Monsta qui seront en vente à partir du 22 octobre sur le marché, vous pouvez consulter notre article sur le caractéristiques de la Monsta Chrono Zero et de la Monsta Soulbound.