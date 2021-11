Calendrier de l’Avent Roblox 2021 en stock dates, prix et chiffres

Le calendrier de l’Avent Roblox 2021 est livré avec un tas de chiffres pour un prix et certains détaillants ont partagé leurs dates de stock attendues.

C’est l’un des jeux vidéo les plus populaires disponibles et octobre a été un mois traumatisant pour la communauté car il a été hors ligne pendant trois jours. Heureusement, les services normaux ont repris et les joueurs peuvent profiter de toutes ses offres.

Décembre viendra avec un tas d’événements et de récompenses de Noël, mais vous pouvez également essayer d’acheter une boîte physique de cadeaux.

ROBLOX : Pourquoi c’était en panne pendant trois jours Roblox: Super Striker League Trailer

Date de sortie du calendrier de l’Avent Roblox 2021

La date de sortie du stock de Roblox Advent Calendar 2021 devrait revenir à Smyths se situe entre le 15 et le 20 novembre.

Pendant ce temps, Very attend plus de stock le 2 décembre. Argos est également à court de packages, mais ils n’ont pas communiqué de date prévue pour plus, vous devrez donc les contacter.

Studio dit qu’il est disponible à l’achat pour 29,99 £ (19,99 £ au moment de la rédaction), mais toutes les autres options semblent provenir d’eBay. Certains des frais sur eBay sont raisonnables, tandis que d’autres sont gonflés jusqu’à 70 £.

Prix

Le prix de la collection de Smyths, Argos et Very est de 30,00 £.

Donc, si vous allez l’acheter sur eBay, vous ne voulez pas payer des frais extraordinairement plus élevés. De plus, vous devrez également prendre en considération le coût de la livraison.

Compte à rebours jusqu’à Noël avec le calendrier de l’Avent Roblox, qui arrive cet automne ! Avec 24 jours de surprises, dont deux objets virtuels exclusifs, à découvrir, ce calendrier vous plongera dans l’esprit des fêtes ! #robloxtoys #jazwares pic.twitter.com/mCtEyHIsLQ – Jazwares (@Jazwares) 17 août 2021

Chiffres du calendrier de l’Avent Roblox 2021

Le calendrier de l’Avent Roblox 2021 est livré avec six figurines à collectionner.

De plus, il est également livré avec 18 accessoires et deux codes pour les objets du jeu. Vous débloquerez les figurines et leurs accessoires en ouvrant une porte pour chacun des 25 jours précédant Noël.

C’est beaucoup mieux que du chocolat, mais le coffret cadeau est aussi beaucoup plus difficile à obtenir.

