Calendrier de mise à jour de Nokia Android 11 confirmé (mis à jour)

Mise à jour: 10 mai 2021 (1 h HE): Après que Nokia a tweeté un calendrier de mise à jour Android 11, puis l’a supprimé en octobre 2020, un membre du personnel de l’entreprise a maintenant publié une nouvelle feuille de route dans ses forums communautaires.

Le Nokia 8.3 5G et le Nokia 3.2 ont reçu la mise à jour Android 11 au premier trimestre 2021. Les 4.2, 2.2, 2.3 et 8.1 sont les prochains à recevoir la mise à jour. Les Nokia 3.4, 5.3, 5.4, 1 Plus, 1.3, 1.4 et 2.4 recevront désormais la mise à jour au deuxième trimestre 2021. Enfin, Nokia a réservé le troisième trimestre 2021 pour les mises à jour de Nokia 6.2, 7.2 et 9 Pureview.

Nokia note qu’en raison de la nature des déploiements de mises à jour, tous les clients ne recevront pas les mises à jour immédiatement après le lancement. De plus, toutes les régions ne les recevront pas non plus simultanément. Cela dit, cela devrait donner aux utilisateurs actuels de Nokia une meilleure idée du moment où ils doivent s’attendre à Android 11 sur leurs appareils.

Article original: 28 septembre 2020 (13h30 HE): Vous devrez peut-être patienter avant que votre téléphone Nokia reçoive sa mise à jour Android 11. NeoWin rapporte que HMD Global a brièvement publié sa feuille de route Android 11 pour les téléphones Nokia, et c’est une mauvaise nouvelle pour certains propriétaires si elle tient.

Le calendrier suggère que les Nokia 2.2, 5.3, 8.1 et 8.3 5G recevront la mise à jour Android 11 en premier, au quatrième trimestre de 2020. La plupart des téléphones éligibles recevraient leurs mises à niveau au premier trimestre de 2021, y compris le Nokia 1.3, 2.3, 2.4, 3.2, 3.4, 4.2, 6.2 et 7.2. C’est relativement tard, mais pas inconnu.

Cependant, vous devrez être particulièrement patient avec deux téléphones remarquables. Selon les nouvelles, le Nokia 1 Plus sans fioritures et le Nokia 9 Pureview centré sur l’appareil photo ne recevront leurs mises à niveau qu’au deuxième trimestre de 2021 – six mois après la première utilisation d’Android 11 sur les appareils. Cela ne serait pas complètement surprenant compte tenu de l’âge comparatif des appareils, mais pourrait être frustrant lorsque le dernier système d’exploitation de Google sera sur les téléphones Pixel depuis plusieurs mois à ce stade.

La feuille de route est conforme à l’âge des téléphones, dont certains (comme le Nokia 8.1 de l’ère 2018) auraient deux ans ou plus au moment où Android 11 sera disponible. Cela couperait une vague de combinés, y compris le Nokia 1 inaugural et le Nokia 8 Sirocco haut de gamme.

Ne soyez pas choqué si le timing change. On ne sait pas pourquoi HMD Global a supprimé son message de feuille de route, et il pourrait y avoir des ajustements au calendrier. Si elle est raisonnablement précise, cependant, il faudra un certain temps avant que chaque téléphone éligible n’utilise le logiciel le plus récent.