Calendrier de travail 2022 : liste de tous les jours fériés selon votre Communauté Autonome | La vie

Ce sont toutes les vacances que votre Communauté autonome aura en 2022, et il y a de légers changements par rapport à 2021 qui vous intéresseront sûrement pour vos prochaines vacances.

Nous avons déjà le Calendrier des affaires 2022 qui vient d’être publié au BOE par le ministère du Travail et où sont annoncés tous les jours fériés nationaux et communautaires autonomes, avec quelques modifications par rapport aux jours fériés 2021.

Comme vous pouvez le lire dans le Journal officiel de l’État, en 2022, nous aurons 12 jours ouvrables qui seront des jours fériés dans notre pays, dont sept jours fériés nationaux non substituables, parmi lesquels le Nouvel An, le Vendredi Saint, l’Assomption de la Vierge, la Fête nationale d’Espagne, la Toussaint, le Jour de la Constitution espagnole et l’Immaculée Conception.

En plus des sept jours fériés nommés, chacune des communautés autonomes célébrera l’Épiphanie du Seigneur le 6 janvier. Concernant le reste des quatre jours festifs, il existe des variantes par repas autonomes.

Selon la Communauté autonome dans laquelle vous vivez ou travaillez, il peut y avoir certaines variations dans l’organisation des festivals, en plus d’avoir les festivals régionaux correspondants.

Ici, nous vous exposons le calendrier des fêtes dans chaque communauté autonome et le jour précis de la semaine où il tombe. A titre de comparaison, nous avons le calendrier commercial 2021.

Andalousie

1er janvier, nouvel an (samedi) 6 janvier, rois (jeudi) 28 février, fête de l’Andalousie (lundi) 14 avril, jeudi saint 15 avril, vendredi saint 2 mai, transfert de la fête du travail (lundi) 15 août, La Asunción (lundi ) 12 octobre, fête nationale d’Espagne (mercredi) 1er novembre, Toussaint (mardi) 6 décembre, jour de la Constitution (mardi) 8 décembre, Immaculée Conception (jeudi) 26 décembre, transfert du jour de Noël (lundi)

Aragon

1er janvier, nouvel an (samedi) 6 janvier, rois (jeudi) 14 avril, jeudi saint 15 avril, vendredi saint 23 avril, fête de l’Aragon (samedi) 2 mai, transfert de la fête du Travail (lundi) 15 août, La Asunción (lundi) 12 octobre, fête nationale d’Espagne (mercredi) 1er novembre, Toussaint (mardi) 6 décembre, jour de la Constitution (mardi) 8 décembre, Immaculée Conception (jeudi) 26 décembre, transfert du jour de Noël (lundi)

Asturies

1er janvier, nouvel an (samedi) 6 janvier, rois (jeudi) 14 avril, jeudi saint 15 avril, vendredi saint 23 avril, fête de l’Aragon (samedi) 2 mai, transfert de la fête du Travail (lundi) 15 août, La Asunción (lundi) 3 septembre, jour des Asturies (jeudi) 12 octobre, fête nationale espagnole (mercredi) 1er novembre, Toussaint (mardi) 6 décembre, jour de la Constitution (mardi) 8 décembre, Immaculée Conception (jeudi) 26 décembre, transfert du jour de Noël ( Lundi)

Baléares

1er janvier, Nouvel An (samedi) 6 janvier, Rois (jeudi) 1er mars, Jour des Baléares (mardi) 14 avril, Jeudi saint 15 avril, Vendredi saint 18 avril, Lundi de Pâques 15 août, La Asunción (lundi) 12 octobre, National Fête de l’Espagne (mercredi) 1er novembre, Toussaint (mardi) 6 décembre, jour de la Constitution (mardi) 8 décembre, Immaculée Conception (jeudi) 26 décembre, transfert le jour de Noël (lundi)

les îles Canaries

1er janvier, nouvel an (samedi) 6 janvier, rois (jeudi) 14 avril, jeudi saint 15 avril, vendredi saint 30 mai, jour des îles Canaries (lundi) 15 août, La Asunción (lundi) 12 octobre, fête nationale espagnole ( Mercredi) 1er novembre, Toussaint (mardi) 6 décembre, Jour de la Constitution (mardi) 8 décembre, Immaculée Conception (jeudi) 26 décembre, transfert du jour de Noël (lundi)

Cantabrie

1er janvier, Nouvel An (samedi) 6 janvier, Rois (jeudi) 14 avril, Jeudi saint 15 avril, Vendredi saint 28 juillet, Journée des institutions de Cantabrie (jeudi) 15 août, La Asunción (lundi) 15 septembre, La Bien Aparecida (jeudi) ) 12 octobre, fête nationale d’Espagne (mercredi) 1er novembre, Toussaint (mardi) 6 décembre, jour de la Constitution (mardi) 8 décembre, Immaculée Conception (jeudi) 26 décembre, transfert du jour de Noël (lundi)

Castille et Leon

1er janvier, Nouvel An (samedi) 6 janvier, Rois (jeudi) 14 avril, Jeudi saint 15 avril, Vendredi saint 23 avril, Fête communautaire (samedi) 2 mai, Transfert de la fête du Travail (lundi) 15 août, La Asunción (lundi) 12 octobre, fête nationale d’Espagne (mercredi) 1er novembre, Toussaint (mardi) 6 décembre, jour de la Constitution (mardi) 8 décembre, Immaculée Conception (jeudi) 26 décembre, transfert du jour de Noël (lundi)

Castilla La Mancha

1er janvier, Nouvel An (samedi) 6 janvier, Rois (jeudi) 14 avril, Jeudi saint 15 avril, Vendredi saint 31 mai, Fête de la communauté (mardi) 16 juin, Fête-Dieu (jeudi) 15 août, La Asunción (lundi) 12 octobre, fête nationale d’Espagne (mercredi) 1er novembre, Toussaint (mardi) 6 décembre, jour de la Constitution (mardi) 8 décembre, Immaculée Conception (jeudi) 26 décembre, transfert du jour de Noël (lundi)

Catalogne

1er janvier, nouvel an (samedi) 6 janvier, rois (jeudi) 15 avril, vendredi saint 18 avril, lundi de Pâques 6 juin, Pâques Grenade (lundi) 24 juin, San Juan (vendredi) 15 août, La Asunción (lundi) octobre 12, Fête nationale d’Espagne (mercredi) 1er novembre, Toussaint (mardi) 6 décembre, Jour de la Constitution (mardi) 8 décembre, Immaculée Conception (jeudi) 26 décembre, transfert du jour de Noël (lundi)

Communauté Valencienne

1er janvier, Nouvel An (samedi) 6 janvier, Rois (jeudi) 19 mars, San José (samedi) 14 avril, Jeudi saint 15 avril, Vendredi saint 18 avril, Lundi de Pâques 24 juin, San Juan (vendredi) 15 août, La Asunción (lundi) 12 octobre, fête nationale espagnole (mercredi) 1er novembre, Toussaint (mardi) 6 décembre, jour de la Constitution (mardi) 8 décembre, Immaculée Concepcion (jeudi)

Estrémadure

1er janvier, nouvel an (samedi) 6 janvier, rois (jeudi) 14 avril, jeudi saint 15 avril, vendredi saint 2 mai, transfert de la fête du Travail (lundi) 15 août, La Asunción (lundi) 8 septembre, jour d’Estrémadure (jeudi octobre) 12, Fête nationale d’Espagne (mercredi) 1er novembre, Toussaint (mardi) 6 décembre, Jour de la Constitution (mardi) 8 décembre, Immaculée Conception (jeudi) 26 décembre, transfert du jour de Noël (lundi)

Galice

1er janvier, Nouvel An (samedi) 6 janvier, Rois (jeudi) 14 avril, Jeudi saint 15 avril, Vendredi saint 17 mai, Journée de la littérature galicienne (mardi) 24 juin, San Juan (vendredi) 25 juillet, Fête de la Galice (lundi) 15 août, La Asunción (lundi) 12 octobre, Fête nationale espagnole (mercredi) 1er novembre, Toussaint (mardi) 6 décembre, Jour de la Constitution (mardi) 8 décembre, Immaculée Conception (jeudi)

La communauté de Madrid

1er janvier, Nouvel An (samedi) 6 janvier, Rois (jeudi) 14 avril, Jeudi saint 15 avril, Vendredi saint 2 mai, Fête de la Communauté de Madrid (lundi) 25 juillet, Santiago Apóstol (lundi) 15 août, La Asunción (lundi ) 12 octobre, fête nationale d’Espagne (mercredi) 1er novembre, Toussaint (mardi) 6 décembre, jour de la Constitution (mardi) 8 décembre, Immaculée Conception (jeudi) 26 décembre, transfert du jour de Noël (lundi)

Murcie

1er janvier, nouvel an (samedi) 6 janvier, rois (jeudi) 14 avril, jeudi saint 15 avril, vendredi saint 2 mai, transfert Fête du travail (lundi) 9 juin, fête de Murcie (jeudi) 15 août, La Asunción (lundi) 12 octobre, fête nationale d’Espagne (mercredi) 1er novembre, Toussaint (mardi) 6 décembre, jour de la Constitution (mardi) 8 décembre, Immaculée Conception (jeudi) 26 décembre, transfert du jour de Noël (lundi)

Navarre

1er janvier, nouvel an (samedi) 6 janvier, rois (jeudi) 14 avril, jeudi saint 15 avril, vendredi saint 18 avril, lundi de Pâques 25 juillet, Santiago Apóstol (lundi) 15 août, La Asunción (lundi) 12 octobre, National Fête de l’Espagne (mercredi) 1er novembre, Toussaint (mardi) 6 décembre, jour de la Constitution (mardi) 8 décembre, Immaculée Conception (jeudi) 26 décembre, transfert jour de Noël (lundi)

Pays Basque

1er janvier, nouvel an (samedi) 6 janvier, rois (jeudi) 14 avril, jeudi saint 15 avril, vendredi saint 18 avril, lundi de Pâques 25 juillet, Santiago Apóstol (lundi) 15 août, La Asunción (lundi) 6 septembre, Elcano Jour (mardi) 12 octobre, Fête nationale espagnole (mercredi) 1er novembre, Toussaint (mardi) 6 décembre, Jour de la Constitution (mardi) 8 décembre, Immaculée Conception (jeudi)

La Rioja

1er janvier, nouvel an (samedi) 6 janvier, rois (jeudi) 14 avril, jeudi saint 15 avril, vendredi saint 18 avril, lundi de Pâques 9 juin, jour de La Rioja (jeudi) 15 août, La Asunción (lundi) 12 octobre, Fête nationale d’Espagne (mercredi) 1er novembre, Toussaint (mardi) 6 décembre, Jour de la Constitution (mardi) 8 décembre, Immaculée Conception (jeudi) 26 décembre, transfert du jour de Noël (lundi)

Ceuta

1er janvier, Nouvel An (samedi) 6 janvier, Kings (jeudi) 2 mai, transfert Fête du Travail (lundi) 13 juin, San Antonio (lundi) 5 août, Notre-Dame d’Afrique (vendredi) 15 août, La Asunción (lundi) 2 septembre, Ceuta (vendredi) 12 octobre, Fête nationale espagnole (mercredi) 1er novembre, Toussaint (mardi) 6 décembre, Jour de la Constitution (mardi) 8 décembre, Immaculée Conception (jeudi) 26 décembre, transfert du jour de Noël ( Lundi)

Melilla

1er janvier, nouvel an (samedi) 6 janvier, rois (jeudi) 14 avril, jeudi saint 15 avril, vendredi saint 11 juillet, jour du sacrifice (lundi) 15 août, La Asunción (lundi) septembre, jour de Melilla (samedi) 12 octobre , Fête nationale d’Espagne (mercredi) 1er novembre, Toussaint (mardi) 6 décembre, Jour de la Constitution (mardi) 8 décembre, Immaculée Conception (jeudi) 26 décembre, transfert du jour de Noël (lundi)

Avec la publication des vacances pour 2022, vous pouvez sûrement déjà préparer vos prochaines vacances à l’avance.