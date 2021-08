Calendrier des bannières après Yoimiya pour la mise à jour 2.1 et au-delà

in

MiHoYo a révélé la suite après Yoimiya en partageant le calendrier des bannières Genshin Impact pour la mise à jour 2.1.

La prochaine version du jeu est très excitante car les joueurs PlayStation auront droit à la fille embrassée par le feu, Aloy. Non seulement cela, mais ce sera la grande finale du chapitre Inazuma et nous pourrons également célébrer le premier anniversaire du jeu.

Bien que la reine aux taches de rousseur d’Horizon Zero Dawn soit l’ajout le plus excitant, il y a encore d’autres personnages à exciter si vous aimez les filles électro et les porteurs d’arc.

Quelle est la prochaine bannière après Yoimiya dans Genshin Impact ?

La prochaine bannière après Yoimiya dans Genshin Impact est prévue pour le 1er septembre et elle mettra en vedette Baal et Kujou Sara.

Raiden Shogun est l’héroïne 5 étoiles, tandis que Kujou Sara sera l’un des trois compagnons 4 étoiles. Les deux autres complices n’ont pas été révélés ou divulgués au moment de la rédaction.

Ces deux héroïnes au visage frais seront des ingrédients clés de l’événement Floating World Under the Moonlight. Baal est un utilisateur d’Electro Polearm qui incarne le calme et le pouvoir divin, tandis que Kujou Sara est un général audacieux et décisif de la Commission Tenryou.

Calendrier des bannières Genshin Impact update 2.1

Le calendrier des bannières pour la mise à jour 2.1 de Genshin Impact est Baal avec Kujou Sara puis Kokomi.

Aucune date de sortie n’a été donnée pour Kokomi, mais elle sortira probablement le 21 septembre. C’est parce que les souhaits d’événement de personnage durent généralement trois semaines et qu’ils changent toujours un mardi.

La blonde aux yeux bleus est la divine prêtresse et chef de l’île de Watatsumi et des forces de résistance. Avec la puissance de l’Hydro et du catalyseur, elle pourra aider au combat en soignant grandement ses coéquipiers lorsqu’ils sont sur le point de mourir.

Alors que Baal et Kokomi recevront des bannières, Aloy d’Horizon Zero Dawn sera un autre nouvel ajout à la mise à jour 2.1. Mais, contrairement à ses collègues filles d’anime, elle sera entièrement libre.

Mise à jour 2.2

Aloy sera disponible dans la mise à jour 2.1 pour les joueurs PlayStation, mais les voyageurs PC et mobiles devront attendre le lancement de la version 2.2 le 13 octobre.

A part le fait qu’Aloy soit disponible sur d’autres plateformes, tout le reste n’est que fuites et spéculations. Ces fuites indiquent que miHoYo publiera Yae Miko comme première bannière, et qu’il y aura ensuite des rediffusions pour Ganyu, Hu Tao et Albedo.

Rien de tout cela n’est officiel, mais les fuites de Genshin sont en grande partie exactes depuis le lancement du jeu le 28 septembre de l’année dernière.

