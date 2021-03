Calendrier des courses, commentaires de talkSPORT, détails de la Gold Cup et dernières nouvelles sur les fans participant au milieu des restrictions COVID

Le Festival de Cheltenham 2021 aura lieu cette semaine alors que les fans de course se préparent pour l’une des plus grandes dates du calendrier.

L’année dernière, Cheltenham faisait partie des derniers événements sportifs majeurs à se dérouler normalement avant que le Royaume-Uni ne soit envoyé dans son premier verrouillage national en raison de la pandémie de coronavirus.

GETTY Al Boum Photo et Paul Townend ont remporté la Gold Cup deux années consécutives

Al Boum Photo et Paul Townend ont remporté une superbe deuxième victoire consécutive dans l’événement phare – la Gold Cup.

Le Royaume-Uni a été plongé dans un troisième verrouillage au début de janvier, mais Cheltenham est toujours prêt à aller de l’avant cette année, bien qu’avec de grands changements.

Les fans ne pourront pas y assister, mais les organisateurs sont impatients de proposer quatre jours de courses de sauts de classe mondiale.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le Cheltenham Festival de cette année …

Cheltenham Festival: Quand est-ce?

La rencontre de Cheltenham 2021 devrait commencer Mardi 16 mars le Champion Hurdle étant la course phare du premier jour.

La poursuite de la reine mère championne et la haie des Stayers suivront les deux prochains jours avant que le festival ne culmine avec La Gold Cup le vendredi 19 mars.

Les courses commenceront à 13h20 chaque jour avec sept courses organisées.

Cheltenham Festival: couverture de talkSPORT

Il y aura quatre courses par jour en direct sur l’émission Hawksbee et Jacobs sur talkSPORT avec Rupert Bell et Lizzie Kelly sur le devoir de commentaire de l’hippodrome.

Nous vous apporterons toutes les courses phares, y compris le Champion Hurdle et la Gold Cup.

Pour vous connecter, cliquez ici pour le flux de commentaires en direct ou sur le lecteur radio ci-dessous.

Cheltenham Festival: Y aura-t-il des fans?

Les organisateurs de Cheltenham ont confirmé que la rencontre de cette année sera tenu à huis clos et les spectateurs ne seront pas autorisés à entrer.

Les patrons de l’hippodrome ont dû prendre la décision en raison des directives actuelles du gouvernement.

Si les restrictions devaient changer radicalement au cours des prochaines semaines, un petit nombre de fans pourraient être en mesure d’y assister, mais ce n’est actuellement pas possible.

Une déclaration de l’hippodrome de Cheltenham disait: «Sur la base des restrictions actuelles du gouvernement, le sport professionnel est en mesure de continuer selon des protocoles stricts de santé et de sécurité, sans la présence de spectateurs.

«Dans le cas des courses de chevaux, cela est vital pour soutenir les moyens de subsistance des milliers de personnes qui dépendent de l’industrie et pour le bien-être des milliers de chevaux de course pur-sang qui vivent et s’entraînent en Grande-Bretagne.

«Cela signifie que sous les restrictions actuelles, le Festival se déroulera comme un événement télévisé, mais malheureusement sans spectateurs sur le parcours. Nous continuons de surveiller les directives du gouvernement et si ce changement devait être effectué avant le Festival, nous agirions en conséquence.

Getty Images – Getty La Gold Cup du Festival de Cheltenham 2021 aura lieu le vendredi 19 mars

Cheltenham Festival: calendrier des courses

Premier jour (mardi 16 mars)

13h20 – La course de haies Sky Bet Supreme Novices – EN DIRECT sur talkSPORT

13 h 55 – La poursuite du trophée du défi d’Arkle Sporting Life – EN DIRECT sur talkSPORT

14h30 – La poursuite de l’ultima Handicap Steeple

15 h 05 – Le trophée Unibet Champion Hurdle Challenge – EN DIRECT sur talkSPORT

15h40 – La course de haies de Close Brothers Mares – EN DIRECT sur talkSPORT

16h15 – La course de haies avec handicap juvénile Boodles

16 h 50 – Coupe du défi national Hunt Steeple Chase

Deuxième jour (mercredi 17 mars)

13 h 20 – La course de haies des novices de Ballymore – EN DIRECT sur talkSPORT

13 h 55 – La poursuite du clocher des novices de Brown Advisory – EN DIRECT sur talkSPORT

14h30 – La haie de la Coral Cup

15 h 05 – La poursuite du clocher championne de la reine mère Betway – EN DIRECT sur talkSPORT

15h40 – The Glenfarclas Cross Country Steeple Chase – EN DIRECT sur talkSPORT

16h15 – La Johnny Henderson Grand Annual Handicap Steeple Chase Challenge Cup

16 h 50 – Le pare-chocs Champion Weatherbys

Jour trois ( Jeudi 18 mars)

13h20 – La chasse aux novices des marais – EN DIRECT sur talkSPORT

13h55 – Finale du réseau Pertemps

14h30 – The Ryanair Steeple Chase – EN DIRECT sur talkSPORT

15 h 05 – La haie des Paddy Power Stayers – EN DIRECT sur talkSPORT

15h40 – La plaque de puissance Paddy – EN DIRECT sur talkSPORT

16h15 – La haie des novices des Mares de Parnell Properties

16 h 50 – Coupe du défi Fulke Walwyn Kim Muir

Quatrième jour (vendredi 19 mars)