Calendrier des dates de première de la télévision d’automne 2021: toutes les émissions de télévision nouvelles et de retour

Dates de première d’octobre 2021

Quelques-unes des plus grandes émissions de The CW – Batwoman, Walker, All American – semblent toutes dominer le programme télévisé d’octobre 2021. Il est encore tôt cependant, alors attendez-vous à ce que certains acteurs majeurs d’autres réseaux de diffusion et streamers trouvent une place au cœur du programme.

Vendredi 1er octobre

Penn & Teller: Fool Us Saison 8 – The CW – 20h

vendredi 8 octobre

Nancy Drew Saison 3 – The CW – 21h

samedi 9 octobre

À qui appartient la ligne de toute façon ? Saison 18 – La CW – 20h

Les animaux les plus drôles du monde Saison 2 – The CW – 21h

dimanche 10 octobre

LEGENDS OF THE HIDDEN TEMPLE – The CW – 20h (Game Show)

KILLER CAMP – The CW – 21h (Jeu)

Mercredi 13 octobre

DC’s Legends Of Tomorrow Saison 7 – The CW – 20h

Batwoman Saison 3 – The CW – 21h

Jeudi 14 octobre

Legacies Saison 4 – The CW – 21h

Lundi 25 octobre

All American Saison 4 – The CW – 20h

4400 – La CW – 21h (Drame)

Jeudi 28 octobre

Walker Saison 2 – The CW – 20h