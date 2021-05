Calendrier des dividendes à venir: des dates record pour les paiements approchent à grands pas pour ces entreprises

À l’heure actuelle, où les taux d’intérêt sont bas et la liquidité abondante, les analystes ont déclaré que la possibilité de versements de dividendes plus élevés au cours des prochains trimestres par India Inc ne peut être exclue. (Image: REUTERS)

Les investisseurs à la recherche de dividendes pourraient vouloir garder un œil attentif sur Dalal Street cette semaine. Dans les prochains jours, un certain nombre d’entreprises de divers secteurs approcheront de leur date record pour les versements de dividendes, selon les dépôts réglementaires. À l’heure actuelle, où les taux d’intérêt sont bas et la liquidité abondante, les analystes ont déclaré que la possibilité de versements de dividendes plus élevés au cours des prochains trimestres par India Inc ne peut être exclue. Diverses sociétés de courtage ont déclaré que l’amélioration des flux de trésorerie pourrait laisser plus d’espace pour les dividendes et les rachats par les entreprises dans un proche avenir, afin de récompenser les actionnaires. Voici les entreprises qui approchent de leurs dates record cette semaine.

Laboratoires Caplin Point: Le stock est en hausse de 6% aujourd’hui à Rs 626 par action. La Société a annoncé un dividende par action de Rs 1,5, cela se traduit par un rendement du dividende de 75% sur la valeur nominale de Rs 2 par action. Le conseil d’administration de Caplin Point avait déclaré le dividende plus tôt ce mois-ci. La date d’enregistrement du dividende est demain, le 18 mai.

Nouvelles connexes

Coforge: La société du secteur des technologies de l’information avait annoncé un dividende de 13 Rs par action plus tôt ce mois-ci, ainsi que les résultats du trimestre de janvier à mars de la société. L’action a bondi de 18% jusqu’à présent ce mois-ci pour s’échanger à 3 384 roupies par action. La date de référence pour le versement des dividendes est le 18 mai.

Attaches Sundram: Fabricant de pièces et d’équipements automobiles, Sundram Fasteners a également annoncé son dividende en mai de cette année. La société a annoncé un dividende de Rs 3,4 par action de valeur nominale Rs 1. L’action se négocie actuellement à Rs 732 par action, en hausse de 7,6% aujourd’hui. La date d’enregistrement pour le stock est le 18 mai.

Industries Visaka: La société à petite capitalisation avait annoncé un dividende final de 10 Rs par action, ce qui se traduirait par un rendement du dividende de 100%. La date record pour le dividende a été finalisée le 18 mai. Actuellement, le stock se négocie à Rs 647 par action, en hausse de 5,22%. Cette année, le stock a bondi de 67% jusqu’à présent.

Produits et systèmes ABB Power: La société a annoncé un dividende de Rs 2 par action de la valeur nominale de Rs 2 chacun. Le stock est en baisse dans le rouge aujourd’hui, se négociant à Rs 1700 par action. Jusqu’à présent ce mois-ci, le stock a chuté de 6%. ABB Power Products and Systems a fixé la date d’enregistrement du dividende au 19 mai.

Problème de bonus

Ircon International: Cette semaine, les investisseurs peuvent également garder un œil sur Ircon International qui a annoncé une émission de bonus dans un rapport de 1: 1. Chaque actionnaire d’Ircon International, une société de construction et d’ingénierie, recevra une part supplémentaire en fonction de l’émission de bonus. La date record pour le même a été fixée au 21 mai. Depuis le début de ce mois, le stock a bondi de 15% pour se négocier maintenant à Rs 100 chacun.

