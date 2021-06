Calendrier des huitièmes de finale de l’Euro 2020 : aperçu complet des résultats, dates et heures de coup d’envoi

in

Le Championnat d’Europe a atteint la phase à élimination directe et les fans de tout le continent sont prêts pour ce qui promet d’être une fin passionnante du tournoi.

L’Euro 2020 a dû être reprogrammé et repoussé d’un an suite à l’impact de la pandémie de COVID-19.

Le championnat d’Europe est maintenant à nos portes

Il a conservé son nom d’origine et a démarré le Vendredi 11 juin.

L’Angleterre et le Pays de Galles sont parmi les pays encore impliqués alors que les meilleurs d’Europe se préparent à se battre pour atteindre la finale le Dimanche 11 juillet.

Le tournoi se déroule dans des villes d’Europe pour célébrer son 60e anniversaire. Le stade de Wembley à Londres accueille huit matchs au total, dont les demi-finales et la finale.

Les Three Lions de Gareth Southgate espèrent que leur avantage à domicile peut les aider à aller jusqu’au bout, mais la France, l’Allemagne, l’Italie et le Portugal viseront également la gloire.

Il y aura beaucoup d’action à venir au cours de l’été – avec les 51 matchs en direct sur talkSPORT – et voici un aperçu complet des rencontres et des résultats de l’Euro 2020…

La route de l’Angleterre vers la gloire de l’Euro

Nous ne pouvions pas, n’est-ce pas ?

16 derniers : Vs Allemagne (17h, mardi 29 juin, Londres)

Quart de finale: Vs Suède/Ukraine (20h, samedi 3 juillet, Rome)

Demi-finale: Vs Pays-Bas/République tchèque/Pays de Galles/Danemark (20h, mercredi 7 juillet, Londres)

Final: France/Suisse/Croatie/Espagne/Belgique/Portugal/Italie/Autriche (20h, dimanche 11 juillet, Londres)

Chaque match sera EN DIRECT sur talkSPORT – nous avons les euros couverts !

Euro 2020 : couverture talkSPORT

talkSPORT vous proposera les 51 matchs en direct tout au long du tournoi à travers le réseau.

Nous vous présenterons tous les matchs à élimination directe en direct, y compris, bien sûr, la finale le 11 juillet.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Euro 2020 : Dates et horaires des rencontres

PHASE DE GROUPES

vendredi 11 juin

Groupe A : Turquie 0-3 Italie (20h00, Rome)

samedi 12 juin

Groupe A: Pays de Galles 1-1 Suisse (14h00, Bakou)

Groupe B : Danemark 0-1 Finlande (17h00, Copenhague)

Groupe B : Belgique 3-0 Russie (20h00, Saint-Pétersbourg)

dimanche 13 juin

Groupe D : Angleterre 1-0 Croatie (14h00, Londres)

Groupe C : Autriche 3-1 Macédoine du Nord (17h00, Bucarest)

Groupe C : Pays-Bas 3-2Ukraine (20h00, Amsterdam)

Lundi 14 juin

Groupe D : Écosse 0-2 République tchèque (14h00, Glasgow)

Groupe E : Pologne 1-2 Slovaquie (17h00, Saint-Pétersbourg)

Groupe E : Espagne 0-0 Suède (20h00, Séville)

mardi 15 juin

Groupe F : Hongrie 0-3 Portugal (17h00, Budapest)

Groupe F : France 1-0 Allemagne (20h00, Munich)

mercredi 16 juin

Groupe B : Finlande 0-1 Russie (14h00, Saint-Pétersbourg)

Groupe A : Turquie 0-2 Pays de Galles (17h00, Bakou)

Groupe A : Italie 3-0 Suisse (20h00, Rome)

jeudi 17 juin

Groupe C : Ukraine 2-1 Macédoine du Nord (14h00, Bucarest)

Groupe B : Danemark 1-2 Belgique (17h00, Copenhague)

Groupe C : Pays-Bas 2-0 Autriche (20h00, Amsterdam)

vendredi 18 juin

Groupe E : Suède 1-0 Slovaquie (14h00, Saint-Pétersbourg)

Groupe D : Croatie 1-1 République tchèque (17h00, Glasgow)

Groupe D : Angleterre 0-0 Ecosse (20h00, Londres)

samedi 19 juin

Groupe F : Hongrie 1-1 France (14h00, Budapest)

Groupe F : Portugal 2-4 Allemagne (17h00, Munich)

Groupe E : Espagne 1-1 Pologne (20h00, Séville)

dimanche 20 juin

Groupe A : Italie 1-0 Pays de Galles (17h00, Rome)

Groupe A : Suisse 3-1 Turquie (17h00, Bakou)

Lundi 21 juin

Groupe C : Macédoine du Nord 0-3 Pays-Bas (17h00, Amsterdam)

Groupe C : Ukraine 0-1 Autriche (17h00, Bucarest)

Groupe B : Russie 1-4 Danemark (20h00, Copenhague)

Groupe B : Finlande 0-2 Belgique (20h00, Saint-Pétersbourg)

mardi 22 juin

Groupe D : République tchèque 0-1 Angleterre (20h00, Londres)

Groupe D : Croatie 3-1 Écosse (20h00, Glasgow)

mercredi 23 juin

Groupe E : Slovaquie 0-5 Espagne (17h00, Séville)

Groupe E : Suède 3-2 Pologne (17h00, Saint-Pétersbourg)

Groupe F : Allemagne 2-2 Hongrie (20h00, Munich)

Groupe F : Portugal 2-2 France (20h00, Budapest)

PHASE DE KO

huitièmes de finale

samedi 26 juin

1 : Pays de Galles vs Danemark (17h00, Amsterdam)

2: Italie vs Autriche (20h00, Londres)

dimanche 27 juin

3 : Pays-Bas vs République tchèque (17h00, Budapest)

4: Belgique vs Portugal (20h00, Séville)

Lundi 28 juin

5 : Croatie vs Espagne (17h00, Copenhague)

6 : France vs Suisse (20h00, Bucarest)

mardi 29 juin

7 : Angleterre vs Allemagne (17h00, Londres)

8 : Suède vs Ukraine (20h00, Glasgow)

Quarts de finale

vendredi 2 juillet

QF1 : Vainqueur 6 contre Vainqueur 5 (17h00, Saint-Pétersbourg)

QF2 : Vainqueur 4 contre Vainqueur 2 (20h00, Munich)

samedi 3 juillet

QF3 : Vainqueur 3 contre Vainqueur 1 (17h00, Bakou)

QF4 : Vainqueur 8 contre Vainqueur 7 (20h00, Rome)

Demi finales

mardi 6 juillet

SF1 : Vainqueur QF1 vs Vainqueur QF2 (20h00, Londres)

mercredi 7 juillet

SF2 : Vainqueur QF3 vs Vainqueur QF4 (20h00, Londres)

Final

dimanche 11 juillet

Vainqueur SF1 vs Vainqueur SF2 (20h00, Londres)