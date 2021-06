Calendrier des matchs du 13 juin à l’Euro 2020 : horaires et TV

13/06/2021 à 16h54 CEST

Inès Sanchez

Dimanche prochain, six équipes débuteront en Eurocup 2021. Le groupe C le fera dans son intégralité, avec le duels Autriche-Macédoine et Pays-Bas – Ukraine. Et ainsi sera Angleterre, l’un des favoris pour remporter la compétition, qui affrontera la Croatie, avec possibilité de revanche,

Angleterre- Croatie

Gareth Southgate est l’un des meilleurs candidats de cette Eurocup. Positionné comme la quatrième meilleure équipe selon le classement de la FIFA, ils visent à dépasser les attentes. Ils commencent avec l’avantage de jouer à domicile. L’équipe d’Angleterre fera ses débuts à Wembley, où comme d’habitude, elle s’agenouillera contre le racisme. Une initiative à laquelle ses rivaux n’adhèrent pas.

Angleterre-Croatie se jouera dimanche (à 15h00) et pourra être suivi de Four et via le site Web SPORT. L’un des attraits de cette première rencontre est la possible revanche des locaux. Les deux équipes se sont déjà rencontrées lors de la Coupe du monde 2018, dans un match dans lequel les Croates l’ont emporté 2-1, se qualifiant pour la finale. Les Three Lions sont l’une des équipes nationales les plus attendues, ayant l’un des meilleurs alignements du tournoi : Phil Foden, Mason Mount, Jadon Sancho, Marcus Rashford, Jack Grealish ou Harry Kane ils font partie des protagonistes de l’équipe dirigée par Southgate.

Le vice-champion du monde est l’équipe qui pourrait poser le plus de problèmes à l’Angleterre dans cette phase de groupes. Ils débutent en tant que deuxième favori du groupe D après le niveau qu’ils ont affiché lors des éliminatoires des dernières grandes compétitions. De cette sélection Il convient également de souligner les vétérans tels que Modric, Rakitic ou Mario Mandzukic. La motivation de cette sélection est qu’elle sera probablement la dernière d’une génération qui restera dans l’histoire. Qu’ils ont réussi à surprendre – et à battre – les grands du football européen alors qu’ils n’entraient même pas dans les poules, frôlant la gloire en Russie il y a tout juste trois ans.

Autriche-Macédoine du Nord

Le premier match du Groupe C sera joué par l’Autriche et la Macédoine du Nord, qui se rencontreront à 18h00 et pourront être suivis par le Four. Deux équipes nationales qui -a priori- auront du mal à se qualifier pour la phase suivante. Ce sera le premier championnat d’Europe de l’histoire macédonienne, une sélection qui ne génère pas trop d’attentes mais qui se qualifie après avoir montré un grand rôle dans les phases précédentes. Ils arrivent à ce championnat après avoir obtenu 14 points et battu le Kosovo et la Géorgie. La grande responsabilité de leur performance incombe à Goran Pandev, qu’en dépit d’avoir presque atteint l’âge de 40 ans, il est considéré comme le meilleur joueur de football du pays de tous les temps.

Devant vous aurez l’Autriche, qui a David Alaba comme un grand argument de l’équipe nationale. Cependant, ils ont également généré de bons sentiments lors du dernier Championnat d’Europe, dans lequel ils ont fait leurs débuts, et n’ont pas remporté la victoire en phase de groupes. C’est le deuxième classement consécutif et l’objectif de celui-ci est de gagner. Et aussi, le fait que le troisième classé puisse atteindre le huitième est un incitatif pour les Autrichiens. S’ils l’ont fait, ouiC’était la première fois dans l’histoire qu’ils atteignaient les playoffs.

Pays-Bas – Ukraine

Les Pays-Bas sont classés parmi les grands favoris du Groupe C. Après quelques années difficiles et la régénération qu’elle a opérée, l’équipe nationale a à nouveau des options dans les tours qualificatifs de ce Championnat d’Europe. Les raisons de cette sélection sont des noms propres, même avec les absences de Van de Beek ou Van Dijk, elles ressortent Memphis Depay, Frenkie de Jong o Wijnaldum comme certains des footballeurs les plus en vue. C’est une équipe qui allie ancienneté et jeunesse, et avec laquelle l’entraîneur a su mener une nouvelle ère.

L’équipe de De Boer affrontera l’Ukraine dimanche prochain (à 21h00) et pourra être suivie à Cuatro. Pour l’instant, De Ligt est incertain dans cette première rencontre en raison d’une blessure à l’aine. Cela fait une semaine qu’il a commencé l’énervant, et bien que ce ne soit pas exclu, il serait risqué de commencer avec le Néerlandais comme partant.

L’objectif de l’Ukraine est de tenir tête au candidat à la tête du groupe C. C’est le troisième championnat d’Europe consécutif qu’ils disputent. Et aussi, a réussi à se positionner devant le Portugal lors des matchs précédents. Zinchenko est l’une des figures transversales d’une équipe qui a fait preuve d’initiative dans les matches. Avec Shevchenko comme entraîneur, ils ont montré qu’ils voulaient avoir le ballon et être une équipe nationale très inconfortable pour les grandes équipes européennes.