Calendrier des matchs du 15 juin à l’Euro 2020 : horaires et TV

15/06/2021 à 11h23 CEST

Daniel Guillen

Les quatre équipes du groupe F (Hongrie, Portugal, France et Allemagne) font leurs débuts en Eurocup ce mardi 15 juin. Trois des meilleures équipes du championnat forment le groupe de la mort et briguent les huitièmes de finale. La journée débutera à 18h00 CET (16h00 GMT) avec le duel entre la Hongrie et le Portugal et se terminera à partir de 21h00 CET (19h00 GMT) avec le plat principal : France – Allemagne.

Hongrie – Portugal

Ceux de Marco Rossi arrivent au rendez-vous européen après dépasser l’Islande en barrages et certifier sa deuxième participation consécutive au Championnat d’Europe après plus de 44 ans d’attente. Les Hongrois sont sans aucun doute l’équipe la plus faible du groupe F, dans lequel a priori Le Portugal, la France et l’Allemagne se disputeront les deux premières places et avec l’espoir que le troisième puisse également accéder à la phase finale. Son personnage principal, Szoboszlai, ne le sera pas après avoir subi une blessure avec le RB Leipzig. Les joueurs les plus en vue du côté hongrois sont le gardien expérimenté Gulácsi et le central Lucas Orban..

Ceux de Fernando Santos arrivent à l’édition 2021 avec la vitole de champions d’Europe actuels. Les Portugais, qui n’ont pas pu passer les huitièmes de finale lors de la dernière Coupe du monde, ont amélioré leurs performances et disposent d’une puissance offensive remarquable. Des joueurs comme Cristiano Ronaldo, qui reste la vedette principale, Joao Félix, André Silva, Bruno Fernandes, Bernardo Silva ou Diogo Jota ne font que renforcer la menace offensive du Portugal..

le Hongrie – Portugal ouvrira le dernier tour des matches de la 1re journée de l’Eurocup à 18h00 CET (16h00 GMT) et ce sera possible continuer sur les deux canaux quatre et Site du journal SPORT.

France – Allemagne

Ceux de Didier Deschamps apparaissent en Eurocup en tant qu’actuels champions du monde et finalistes européens et sont, de loin, l’un des principaux favoris pour obtenir le titre.. L’arsenal offensif français, en plus d’un milieu de terrain physique et d’un arrière exubérant, est la principale menace pour une équipe qui cherche à marquer l’histoire. Le retour de Karim Benzema est l’une des grandes nouveautés en équipe de France, qui formera un trident de luxe avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann.

Ceux de Joachim Löw, quant à eux, cherchent représailles pour de mauvaises performances lors de la dernière Coupe du monde, où ils sont tombés de manière inattendue en phase de groupess. Dans ce qui sera le dernier grand tournoi du coach, les Allemands ont un groupe très solide avec une grande expérience. L’Euro 2021 est peut-être la dernière grande apparition d’une génération de footballeurs merveilleux : Müller, Hummels ou Neuer. Les jeunes demandent du pas et les joueurs aiment Havertz, Gnabry, Goretzka, Kimmich, Werner ou Sané champions du changement générationnel.

Le clou de la journée, le France – Allemagne, clôturera la première journée de l’Eurocup à 21h00 CET (19h00 GMT) et ce sera possible suivre à la fois la chaîne Telecinco et le Site du journal SPORT.