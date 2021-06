Calendrier des matchs du 16 juin à l’Euro 2020 : horaires et TV

16/06/2021 à 9h22 CEST

Alberto Teruel

La deuxième journée de la phase de groupes de l’Eurocup démarre avec un match Finlande-Russie mercredi prochain 16 juin 2021 à partir de 15h00 CET au stade de Saint-Pétersbourg, Russie. Turquie-Pays de Galles (18h00 CET au stade olympique de Bakou, Azerbaïdjan) et Italie-Suisse (21h00 CET au stade olympique de Rome, Italie), tous deux dans le groupe A, complèteront la journée.

Finlande-Russie

La Finlande et la Russie ouvriront la deuxième journée du groupe B, également formé par le Danemark et la Belgique. La réunion aura lieu au stade de Saint-Pétersbourg à 15h00 CET et peut être suivie à Cuatro et sur le site Internet du journal SPORT.

Les Finlandais abordent la deuxième journée du Championnat d’Europe avec optimisme grâce aux trois points obtenus lors de la victoire contre le Danemark (0-1). La grande star de l’équipe dirigée par Markku Kanerva est Teemu Pukki, un attaquant insatiable de Norwich City, mais Joel Pohjanpalo, auteur du premier but de l’histoire de la Finlande en Championnat d’Europe, et Lukas Hradecky, qui a réussi à garder sa cage inviolée malgré l’assaut des Danois, se sont avérés être des noms avec lesquels il fallait compter.

De son côté, la Russie affronte cette journée l’urgence de marquer après l’amère défaite contre la Belgique lors de la première journée (3-0). L’équipe dirigée par Stanislav Cherchesov, selon les mots de l’entraîneur lui-même, assure que cherchera à se venger de la Finlande, bien que Pour atteindre votre objectif, vous devrez résoudre les problèmes défensifs évidents. Dzyuba et Golovin, les principaux atouts pour remporter la victoire.

Turquie-Pays de Galles

La Turquie et le Pays de Galles marqueront le départ de la deuxième journée du groupe A. La réunion aura lieu au stade olympique de Bakou à 18h00 CET et peut être suivie sur Cuatro et sur le site Web du journal SPORT.

Malgré une défaite écrasante contre l’Italie lors de la première journée (0-3), la Turquie n’a pas encore dit son dernier mot. Selon les médias turcs, & Scedil; enol Güne & scedil; prépare une série de changements dans le schéma pour obtenir la victoire contre le Pays de Galles. Cengiz Ünder vise à partir à la place de Yusuf Yazici pour centrer le poste de Hakan Çalhano & gbreve;lu, qui occupait l’aile gauche le premier jour. La mauvaise performance de Merih Demiral, y compris un but contre son camp, pourrait conduire Ozan Kabak au centre de la défense.

Les Gallois, de leur côté, affrontent la journée avec moins d’exigence grâce au point obtenu contre la Suisse (1-1). Les arguments offensifs de la Turquie sont nombreux, mais la sélection de Robert Page a une assurance entre les trois clubs, Danny Ward, qui a réussi à stopper les multiples attentats de la Suisse au cours de la journée écoulée. Le poids offensif de la sélection retombera sur le jeu de passes de Kieffer Moore et sur la vitesse de Gareth Bale.

Italie-Suisse

Le clou de la journée. Les favoris du groupe A mettront la touche finale à la journée mercredi prochain aux Jeux Olympiques de Rome à 21h00 CET. La réunion peut être suivie sur Telecinco et sur le site du journal SPORT.

L’Italie affronte dans le match avec la tranquillité d’être la seule équipe du groupe A à avoir obtenu les trois points le premier jour. L’équipe de Roberto Mancini dispose d’un coffre-fort entre les trois bâtons, Gianluigi Donnarumma, et d’un solide bloc défensif, de sorte que le cheminement de la Suisse vers son but peut devenir une utopie. De plus, l’azzurra a aussi de grands arguments offensifs : avec Insigne et Immobile dès le début et Bellotti et Chiesa comme révulsifs, la ruée vers l’italien peut provoquer des cauchemars à la traîne alpine.

La Suisse, sachant que ce match pourrait être déterminant pour l’obtention de la première place, ne baissera pas les bras. Breel Embolo, toujours accompagné de Seferovic, peut mettre en difficulté la défense italienne, qui devra également surveiller ses flancs face aux attaques de Ricardo Rodríguez et Kevin Mbabu.