Calendrier des matchs du 17 juin à l’Euro 2020 : horaires et TV

17/06/2021

Le à 11:08 CEST

Daniel Guillen

Les sélections de Belgique et Danemark clôture le deuxième jour de Groupe B, tandis que les Pays-Bas de Frenkie De Jong cherchent un ticket pour les huitièmes de finale après avoir battu l’Ukraine lors de la première journée. C’est précisément le bloc Shevchenko qui tentera de précipiter leurs options en battant la Macédoine du Nord dans un duel vital et en pariant tout pour tout avec l’Autriche le dernier jour. Comme d’habitude, les trois matchs se joueront à 15h00, 18h00 et 21h00.

Ukraine – Macédoine du Nord

Les hommes de Shevchenko cherchent à rattraper leurs débuts amers contre les Pays-Bas. Avec Zinchenko et Yarmolenko comme figures principales Issu d’une sélection très dynamique, les Ukrainiens ont réussi à égaler l’électronique face à celle de De Boer alors qu’ils étaient à deux buts du retard à dix minutes de la fin. Cependant, les persistants Dumfries sont apparus sur le côté droit avec une bonne tête pour déséquilibrer à nouveau et quitter le final 3-2. La défaite oblige l’Ukraine à ajouter les trois points et attendre le résultat Pays-Bas – Autriche pour voir leurs options lors de la dernière journée.

Ceux d’Igor Angelovski n’ont pas pu donner la cloche face à l’Autriche de David Alaba dans ce qui était ses débuts en Championnat d’Europe. Après avoir éliminé la Géorgie lors du dernier match des barrages, les Macédoniens sont entrés dans l’histoire avec un but du vétéran Pandev, qui est l’un des leaders de l’équipe avec Levantine Enis Bardhi. La Macédoine du Nord est sans aucun doute l’une des cendrillons de la groupe C et le tournoi. Vos options, comme l’Ukraine, passer par l’obtention des trois points et attendre. Le dernier jour, ils affronteraient les Pays-Bas qui pourraient même avoir leur ticket pour le deuxième tour.

le Ukraine – Macédoine du Nord ouvrira la deuxième journée du groupe C à partir de 15h00 CET (13h00 GMT)

Danemark – Belgique

Les hommes de Kasper Hjulmand affrontent avec lui le duel vital contre la Belgique Thème Eriksen latent. Le meilleur joueur de l’équipe nationale danoise a subi une évanoui à la fin de la première mi-temps du match contre la Finlande et a dû être évacué vers l’hôpital le plus proche. Il n’y a aucune crainte pour sa vie, mais ce qui s’est passé a laissé le bloc touché. La reprise du crash a également apporté de mauvaises nouvelles : un seul but finlandais laisse le Danemark au bord du gouffre. Leurs options se joueront contre le principal favori du groupe et l’un des candidats au titre.

Les hommes de Roberto Martínez, de leur côté, ont fait leurs devoirs face à la Russie avec deux buts de leur buteur, Romelu Lukaku.. Sans la certitude que Kevin De Bruyne pourra participer même s’il a déjà repris l’entraînement, les Belges cherchent une place en huitièmes de finale de l’Eurocup et remplissent les pronostics : se qualifier pour la phase finale du tournoi et aller le plus loin possible.

L'un des moments forts de la journée, le Danemark – Belgique, clôturera la deuxième journée du groupe B à 18h00 CET (16h00 GMT)

Pays-Bas – Autriche

Les hommes de Frank De Boer se sont conformés contre l’Ukraine malgré une avance de deux buts dans les phases finales du match. Dumfries s’est présenté comme le héros de la nuit dans une excellente version du néerlandais, en particulier dans la première heure de jeu. Avec Frenkie, Wijnaldum et Depay comme principales menaces et avec des doutes sur la condition physique de De Ligt, les Pays-Bas disputent le duel le plus important de la phase de groupes avec les yeux rivés sur les huitièmes de finale..

Ceux de Franco Foda ont montré un bon niveau face aux Cendrillon de Macédoine du Nord et affrontent la deuxième journée avec l’intention de surprendre les Pays-Bas. La sélection commandée par David Alaba a remporté son premier match en phase de groupes de l’Eurocup après plus de 30 ans d’attente et il l’a fait lâchement, avec un 3-1 et buts de Lainer, Gregoritsch et Arnautovic. Une victoire accorderait mathématiquement la passe aux huitièmes de finale.

L'autre moment fort de la journée, le Pays-Bas – Autriche, clôturera la deuxième journée du groupe C et pourra nous laisser à un autre classé pour les huitièmes de finale à 21h00 CET (19h00 GMT)