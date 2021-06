Calendrier des matchs du 22 juin à l’Euro 2020 : horaires et TV

22/06/2021 à 9h08 CEST

L’Angleterre, l’Écosse, la Croatie et la République tchèque affrontent le dernier tour de cette phase de groupes. Le groupe D, au complet, disputera la troisième journée de manière unifiée le mardi 22 juin à 18h00. C’est la dernière chance pour les quatre équipes de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Croatie- Ecosse

Il manque un match à ces deux équipes pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Un eUne rencontre qui sera décisive après que les deux aient déjà affronté l’Angleterre et la République tchèque, et qui peut être suivi par Cuatro et le site SPORT.

La La vingtième dauphine mondiale est arrivée à ce championnat d’Europe avec de moins bonnes sensations après que les footballeurs qui ont marqué toute une génération ne soient plus à leur plus haut niveau. Dans l’espoir d’être la deuxième du groupe, elle a fait ses débuts avec une défaite contre l’Angleterre. Ce dernier match contre l’Ecosse sera transversal, sachant que certaines équipes nationales qui occupent la troisième position de cette première phase se qualifieront également.

Écosse est entré dans l’histoire en se qualifiant pour cette édition de la compétition continentale après près de 25 ans. Cependant, ses débuts sont loin des attentes. Les hommes de Clarke ont perdu 2-0 contre l’équipe la plus abordable, la République tchèque. Et il en a traîné les conséquences dans le match contre l’Angleterre et le reste contre la Croatie. La victoire est non négociable pour jouer les huitièmes de finale.

Angleterre- République tchèque

Le favori du groupe D et celui qui, au départ, semblait le plus faible, se retrouveront le 22 juin à 18h00. Le jeu sera d’une importance vitale pour ceux de Southgate atteindre le classement à la huitième place en tant que leaders. Le match peut être suivi en direct par Cuatro.

Bien que la République tchèque n’ait jamais été considérée comme l’une des équipes les plus dangereuses du continent, elle n’est pas non plus une rivale abordable. L’équipe nationale a toujours réussi à mettre des vicissitudes aux équipes qu’elle a affrontées, étant toujours un adversaire mal à l’aise. Preuve en est qu’ils ont battu l’Ecosse lors du premier match de ce championnat d’Europe., restant chef de groupe le premier jour. Désormais, il doit conserver son statut de rival inconfortable face à l’un des favoris pour remporter la compétition.

L’Angleterre est non seulement la favorite du Groupe D, mais aussi Il est répertorié comme l’une des meilleures équipes à remporter le championnat d’Europe le 11 juillet. L’équipe a de grandes individualités dans ses rangs, qui peuvent faire la différence contre leurs rivaux. L’objectif est clair, se qualifier pour les huitièmes en tant que leader. Après avoir montré un haut niveau face à la Croatie et l’Ecosse, il lui reste un match pour atteindre l’objectif fixé en ce début de compétition.