Calendrier des matchs du 26 juin à l’Euro 2020 : horaires et TV

26/06/2021 à 12h20 CEST

Daniel Guillen

La phase de groupes de l’Eurocup est terminée et les huitièmes de finale commencent. Les premiers croisements des huitièmes de finale les mettront en vedette, d’une part, le Pays de Galles et le Danemark et, d’autre part, l’Italie et l’Autriche, qui étaient les quatre premières équipes à obtenir leur billet pour la phase finale du tournoi. Les matchs se joueront en ronde à 18h00 et 21h00..

Pays de Galles – Danemark

Les hommes de Robert Page ont battu la Turquie et la Suisse dans le groupe A et ont obtenu le ticket pour la huitième place en deuxième place derrière l’Italie. Avec Gareth Bale et Aaron Ramsey comme figures principales de l’équipe britannique, les Gallois veulent répéter le bon niveau affiché lors de la dernière édition de l’Eurocup et atteindre à nouveau les demi-finales du tournoi. Avec une victoire, un nul et une défaite, le Pays de Galles affrontera l’une des équipes outsiders ayant joué le meilleur football en phase de groupes, le Danemark de Højbjerg, Poulsen ou Damsgaard.

Ceux de Kasper Hjulmand ont surmonté le traumatisme de Christian Eriksen et ont également été classés deuxième du groupe B. Avec une seule victoire et les mêmes points que la Finlande et la Russie, l’équipe danoise a affirmé la différence de buts pour être au prochain tour de l’Eurocup. Sans sa grande star, Le Danemark a pratiqué un bon niveau de jeu, notamment face à la Belgique, avec des figures qui ont fait un pas dans le tournoi comme Højbjerg, qui est le leader du milieu de terrain, ou Damsgaard, qui est devenu la principale menace offensive dans le schéma de Hjulmand..

Premier franchissement des huitièmes de finale, le Pays de Galles – Danemark, aura lieu à Amsterdam à partir de 18h00 CET (16h00 GMT) et ce sera possible suivre à la fois sur la chaîne Cuatro et sur le site Web du journal SPORT.

Italie – Autriche

Les hommes de Mancini atteignent la phase finale de l’Eurocopa avec une confiance à travers le toit et avec un record de résultats qui fait peur. Après la déception subie lors de la Coupe du monde 2018, les Italiens ont construit un bloc solide et impénétrable et cela laisse une Eurocup de très haut niveau. Avec neuf points, sept buts pour et aucun contre, L’Italie compte 11 victoires consécutives (avec 34 buts pour et aucun contre) et 30 matchs consécutifs sans défaite, ce qui ne s’était pas produit depuis 1939.

Les hommes de Franco Foda ont confirmé leur présence en huitièmes de finale d’un Championnat d’Europe pour la première fois de leur histoire. Les Autrichiens, dirigés par David Alaba, a évincé l’Ukraine en tant que candidate à la deuxième place du groupe C et a accompagné les Pays-Bas. Face à l’un des rivaux les plus coriaces du tournoi, les Autrichiens rêvent de continuer à faire leur troisième apparition au tournoi continental.

le Italie – Autriche, qui sera le deuxième huitième de finale, se jouera à Londres à 21h00 CET (19h00 GMT) et ce sera possible suivre à la fois sur la chaîne Telecinco et sur le site Diario SPORT.