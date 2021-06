Calendrier des matchs du 27 juin à l’Euro 2020 : horaires et TV

27/06/2021 à 12:14 CEST

Daniel Guillen

La deuxième journée des huitièmes de finale du Championnat d’Europe affronte, d’une part, les Pays-Bas et la République tchèque et, d’autre part, deux des meilleures équipes du tournoi, le Portugal de Cristiano Ronaldo et la Belgique de Kevin De Bruyne.. Les Néerlandais ont remporté trois victoires dans la phase de groupes et sont entrés en tant que vainqueurs de groupe, tandis que les Tchèques étaient enfin dans l’ombre de l’Angleterre et de la Croatie après avoir échoué à prendre d’assaut Wembley.

Quant aux Belges, comme les Pays-Bas, ils se sont également accordés sur une phase de groupes pratiquement immaculée, mais leur fortune avec les centres a été quelque peu insaisissable : ils seront mesurés par rapport aux Portugais, qui étaient le troisième en lice dans le groupe de la mort et ils ont adhéré derrière la France et l’Allemagne.

Pays-Bas – République tchèque

Les hommes de Frank De Boer ont dissipé certains des doutes qui planaient sur l’équipe nationale lors de la phase de groupes et abordent la phase finale avec la certitude d’être une équipe compétitive et dangereuse.. Les Néerlandais, menés par des personnalités comme Frenkie De Jong, Memphis Depay, Georginio Wijnaldum ou Denzel Dumfries, ils sont une combinaison solide et attrayante. Ils ont montré quelques faiblesses contre l’Ukraine, où ils se sont laissés égaliser avec deux buts d’avance, mais contre l’Autriche et la Macédoine du Nord ils ont montré un bon niveau de jeu et Les Pays-Bas sont un grand favori du côté de la photo, où il y a d’autres grandes équipes comme l’Allemagne ou l’Angleterre.

Les hommes de Jaroslav Šilhavý n’ont pas réussi à prendre d’assaut Wembley et ont perdu la tête du Groupe D après avoir marqué une victoire et un match nul lors des deux premiers tours.. Le match nul contre la Croatie a laissé une dernière journée de crise cardiaque, mais l’Angleterre et les Balkans ont rempli leur rôle de favoris et se sont accordés respectivement premier et deuxième. Les Tchèques ont convenu comme les meilleurs tiers et auront la difficile mission de vaincre les Pays-Bas en plein essor. L’astuce offensive la plus puissante est Patrik Schick, qui a marqué les trois pour l’équipe dans ce Championnat d’Europe et est devenu l’un des joueurs les plus importants de la phase de groupes.

le Pays-Bas – République tchèque Il sera joué à la Puskás Aréna à partir de 18h00 CET (16h00 GMT) et ce sera possible suivre à la fois sur la chaîne Cuatro et sur le site Web du journal SPORT.

Belgique – Portugal

Ceux de Roberto Martínez ont répondu aux attentes de ces premiers engagements de l’Eurocup et affrontent la phase finale chargée d’estime de soi et de confiance.. Sans Eden Harzard à son meilleur, mais avec Lukaku et De Bruyne, respectivement deuxièmes meilleurs buteurs et assistants, les Belges ont présenté les lettres de créance pour aller loin dans ce Championnat d’Europe avec trois victoires convaincantes lors des trois premiers matches de la phase de groupes. Les doutes défensifs sont un des points faibles de cette sélection, mais son réseau offensif fait peur et des joueurs comme Carrasco, Courtois ou Mertens relèvent le plafond concurrentiel du combiné.

Ceux de Fernando Santos se sont battus à leurs débuts contre la Hongrie (0-3) dans les phases finales du match, mais n’ont pu venir à bout de l’Allemagne (2-4) ou de la France (2-2). Les Portugais, actuels champions d’Europe, ont dû se contenter de la troisième place en lice dans le groupe de la mort et affronteront l’un des favoris. Avec Cristiano Ronaldo comme meilleur buteur du championnat avec cinq buts lors des trois premiers matchs, le Portugal cherche une place en quarts de finale, où le vainqueur Autriche – Italie attendrait, dans ce qui peut être, sans aucun doute, le côté le plus compliqué du tableau, où se trouvent également la France et l’Espagne.

Le clou de la journée, le Belgique – Portugal, se tiendra au stade olympique de La Cartuja à partir de 21h00 CET (19h00 GMT) et ce sera possible suivre à la fois sur la chaîne Telecinco et sur le site Web du journal SPORT.