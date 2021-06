Calendrier des matchs du 28 juin à l’Euro 2020 : horaires et TV

28/06/2021 à 10h05 CEST

Alberto Teruel

Ce lundi 28 juin, quatre équipes se battront pour un ticket pour les quarts de finale de l’Eurocoupe. La Croatie et l’Espagne mesureront leurs forces à partir de 18h00 CET au Parken au Danemark. La France et la Suisse aussi, dont la confrontation aura lieu à l’Arena Nationala en Roumanie à partir de 21h00 CET.

Croatie-Espagne

Pour poursuivre sa carrière en Eurocup, l’Espagne devra se débarrasser du vice-champion du monde. La réunion aura lieu au Parken au Danemark à partir de 18h00 CET et peut être suivie sur Telecinco et sur le site Web du journal SPORT.

Les élèves de Luis Enrique face aux huitièmes de finale après avoir “débouché la bouteille de cava” contre la Slovaquie. Grâce à ses cinq buts -Dubravka (pp), Laporte, Sarabia, F. Torres, Kucka (pp) – L’Espagne a résolu le manque évident de but qui avait empêché de meilleurs résultats contre la Suède et la Pologne. L’entrée de Sergio Busquets, désigné MVP du match contre la Slovaquie, a considérablement amélioré les performances de l’équipe nationale, on s’attend donc à ce qu’il reprenne la propriété lors du prochain match.

La performance de la Croatie en Eurocup est passée de moins en plus. La défaite contre l’Angleterre et le match nul contre la République tchèque ont compromis leurs chances de passer à la phrase suivante, mais la victoire éclatante contre l’Ecosse (3-1) lors du dernier match de la phase de groupes a réglé la situation. Bien qu’il ne maintienne pas l’état de forme qu’il a exposé en 2018, la sélection de Zlatko Dali & cacute; peut mettre La Roja en difficulté. Luka Modric, qui a réalisé une brillante performance contre l’Ecosse, devra être surveillé de près.

France-Suisse

Le principal candidat au titre n’envisage pas de chuter en huitièmes de finale, mais la Suisse est prête à déjouer leurs aspirations. La réunion aura lieu à l’Arena Nationala en Roumanie à partir de 21h00 CET et peut être suivie sur Telecinco et sur le site Web du journal SPORT.

La France affronte la phase à élimination directe après avoir terminé leader du groupe de la mort. Malgré l’exploit, l’équipe dirigée par Didier Deschamps n’a pas montré la force attendue, et n’a marqué que trois points face à une Allemagne méconnaissable. Nom par nom, les bleus sont une sélection redoutable, mais certains joueurs sont loin de leur meilleure version. Mbappé n’a pas encore réussi à faire ses débuts en tant que buteur et Koundé, impérial tout au long de la saison avec Séville, a débuté en commettant un penalty.

La Suisse, pour sa part, se caractérise par une équipe compacte et forte sur le plan défensif, mais ils n’ont pas encore montré ces vertus dans le tournoi. Ils n’ont pas pu passer le match nul contre le Pays de Galles et l’Italie les a dépassés, et en seulement deux matches, ils ont concédé 4 buts. Le dernier match de la phase de groupes, contre une Turquie décevante, était plus proche de la version à laquelle l’équipe de Vladimir Petkovic nous a habitués.