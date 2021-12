Calendrier des principaux événements sportifs de 2022

31/12/2021 à 19h00 CET

Le sport ne s’arrête jamais et après une année compliquée avec la pandémie, 2022 arrive dans une situation similaire. Bien que le taux de vaccination soit élevé, la nouvelle variante omicron fait également des ravages dans ce monde et déjà certains événements sportifs professionnels commencent à être annulés.

Mais il ne reste que deux semaines avant fin 2021, et c’est un bon moment pour savoir ce qu’ils seront les événements sportifs les plus importants dont nous pourrons profiter l’année prochaine, avec les Jeux olympiques d’hiver de Pékin et le Coupe du monde qatarie comme compétitions principales.

janvier

2/ Rallye Dakar, Arabie Saoudite (sport automobile)

7/ Tournoi Clausura du Mexique (football)

9/ Coupe d’Afrique des Nations, Cameroun (football)

16 / Marathon de Houston, États-Unis (athlétisme)

16 / Supercoupe d’Espagne (football)

17-30 / Open d’Australie (tennis)

février

4/ Jeux Olympiques d’hiver, Pékin, Chine

5 / Open d’Argentine (tennis)

6 / Marathon de Miami, États-Unis (athlétisme)

6 / Dallas Open, États-Unis (tennis)

8/ Copa Libertadores de América (football)

13/ Super Bowl, États-Unis (football américain)

14 / Open de Rio de Janeiro, Brésil (tennis)

14 / Tournoi de Dubaï, Emirats Arabes Unis (tennis)

20 / Austin Marathon, États-Unis (athlétisme)

20 / NBA All-Star, États-Unis (basket)

21 / Telcel Mexican Open, Acapulco, Mexique (tennis)

Mars

1/ Marathon d’Atlanta, États-Unis (athlétisme)

6/ Saison Moto GP (moto)

7/ Indian Wells Masters (tennis)

20 / Saison de Formule 1, GP de Bahreïn (sport automobile)

21 / Miami Masters, États-Unis (tennis)

22 / Real Madrid vs. Barça, Espagne (football)

27 / Marathon de Rome, Italie (athlétisme)

27 / Grand Prix d’Arabie Saoudite de Formule 1 (sport automobile)

avril

2/ WrestleMania, Dallas, USA (lutte professionnelle)

3/ GP moto Grand Prix d’Argentine (motocyclisme)

7 / Augusta Masters, USA (golf)

9/ Tournoi de Monte Carlo, Monaco (tennis)

10 / Grand Prix d’Australie de Formule 1 (sport automobile)

10 / Grand Prix Moto GP du Texas, USA (moto)

16 / Playoffs NBA, USA (basket)

18 / Marathon de Boston, USA (athlétisme)

23 / Coupe du monde de marche, Biélorussie (athlétisme)

23 / Finale de la Copa del Rey, Espagne (football)

24 / Marathon de Brooklyn, USA (athlétisme)

24 / Grand Prix de Formule 1 d’Emilie-Romagne (sport automobile)

24 / Grand Prix Moto GP du Portugal (motocyclisme)

Peut

1/ Grand Prix d’Espagne GP moto (moto)

2/ Masters de Rome, Italie (tennis)

6 / Giro d’Italia (vélo)

7 / Kentucky Derby, USA (équitation)

13 / Coupe du monde de natation au Japon (natation)

15 / Grand Prix de France GP moto

16 / Roland Garros, France (tennis)

19 / Championnat PGA, USA (golf)

22 / Grand Prix d’Espagne de Formule 1 (sport automobile)

28 / Finale Ligue des Champions (football)

Indianapolis 29/500 milles (sports automobiles)

29 / Grand Prix de Formule 1 de Monaco (sport automobile)

29 / GP Moto Grand Prix d’Italie (moto)

juin

2 / Finales NBA, USA (basket)

5 / Marathon de San Diego, USA (athlétisme)

5/ Grand Prix Moto GP de Catalogne (sport automobile)

11/24 Heures du Mans, France (sport automobile)

12 / Grand Prix d’Azerbaïdjan de Formule 1 (sport automobile)

16 / US Open de Golf, USA (golf)

19 / Grand Prix de Formule 1 du Canada (sport automobile)

26 / Grand Prix Moto GP des Pays-Bas (moto)

27 / Wimbledon, Angleterre (tennis)

juillet

1/ Tour de France (vélo)

1/ Coupe du monde de hockey féminin

3/ Grand Prix de Formule 1 de Grande-Bretagne (sport automobile)

10 / Grand Prix d’Autriche de Formule 1 (sport automobile)

10 / Grand Prix Moto GP de Finlande (motocyclisme)

14 / British Golf Open (golf)

16 / Tournoi de Hambourg (tennis)

19 / GP moto Grand Prix d’Allemagne (sport automobile)

24 / Marathon de San Francisco, USA (athlétisme)

24 / Grand Prix de France de Formule 1 (sport automobile)

31 / Grand Prix de Hongrie de Formule 1 (sport automobile)

août

1/ Championnats du monde de Taekwondo, Wuxi, Chine

6 / Coupe Rogers, États-Unis (tennis)

7/ GP moto Grand Prix de Grande-Bretagne (motocyclisme)

13 / Masters de Cincinnati (tennis)

19 / Tour d’Espagne (à vélo)

21 / GP moto Grand Prix d’Autriche

28 / Marathon de Mexico (athlétisme)

28 / Grand Prix de Belgique de Formule 1 (sport automobile)

29 / US Open (tennis)

septembre

4/ Grand Prix Moto GP de Saint-Marin (moto)

4/ Grand Prix de Formule 1 des Pays-Bas (sport automobile)

11/ Grand Prix d’Italie de Formule 1 (sport automobile)

18 / Grand Prix Moto GP d’Aragon (moto)

25 / Grand Prix de Russie de Formule 1 (sport automobile)

25 / Grand Prix Moto GP du Japon (moto)

Octobre

2/ Marathon de Londres (athlétisme)

2/ Grand Prix de Singapour de Formule 1 (sport automobile)

2/ Grand Prix Moto GP de Thaïlande (motocyclisme)

8/ Ironman d’Hawaï (athlétisme)

9/ Marathon de Chicago (athlétisme)

9/ Grand Prix de Formule 1 du Japon (sport automobile)

16 / GP moto Grand Prix d’Australie (moto)

19 / Saison 2022-2023 NBA, USA (basket)

23 / Grand Prix des États-Unis de Formule 1 (sport automobile)

23 / GP de moto Grand Prix de Malaisie (motocyclisme)

29 / Finale de la Copa Libertadores de América (football)

30 / Grand Prix de Formule 1 du Mexique (sport automobile)

novembre

6 / Marathon de New York, USA (athlétisme)

6/ Moto GP Grand Prix de Valence (motocyclisme)

13 / Grand Prix de Formule 1 du Brésil (sport automobile)

20 / Marathon de Philadelphie (athlétisme)

20 / Grand Prix du Brésil d’Abou Dhabi (sport automobile)

21 / Coupe du monde du Qatar (football)

décembre

1/ Coupe du monde de natation, Russie

31 / Course de San Silvestre, Sao Paulo (athlétisme)