Calendrier des tournois de football des Jeux Olympiques de Tokyo

21/04/2021 à 13:46 CEST

L’équipe espagnole a été encadrée dans le groupe C du tournoi de football masculin des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 aux côtés de l’Argentine, de l’Égypte et de l’Australie.

L’équipe dirigée par Luis de la Fuente revient aux Jeux olympiques après son absence de Rio 2016.

L’Espagne fera ses débuts le 22 juillet à Sapporo contre l’Egypte. Trois jours plus tard, il affrontera l’Australie et le 28 juillet, il affrontera l’Argentine, le rival le plus difficile.

S’ils se qualifient pour les quarts de finale, l’Espagne affrontera l’une des équipes du groupe D: le Brésil, l’Allemagne, la Côte d’Ivoire et l’Arabie saoudite, probablement les deux premières.

En revanche, Brésil-Hollande ou Suède-États-Unis, seront parmi les matchs les plus attractifs une fois le calendrier connu du tournoi de football féminin des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 après le tirage au sort organisé ce mercredi au siège de la FIFA à la FIFA. siège à Zurich.

TOURNOI FÉMININ

Phase de groupes

21.07

Grande-Bretagne-Chili 16h30 heure locale (7h30 GMT) Sapporo Dome

Japon-Canada 19h30 (10h30 GMT) Sapporo Dome

Chine-Brésil 17h00 (08h00 GMT) Stade Miyagi

Zambie-Pays-Bas 20h00 (11h00 GMT) Stade Miyagi

Suède-États-Unis 17h30 (08h30 GMT) Stade de Tokyo

Australie-Nouvelle-Zélande 20h30 (11h30 GMT) Tokio Stadium

24.07

Chili-Canada 16h30 (7h30 GMT) Sapporo Dome

Japon-Grande-Bretagne 19h30 (10h30 GMT) Sapporo Dome

Chine-Zambie 17h00 (8h00 GMT) Stade Miyagi

Pays-Bas-Brésil 20h00 (11h00 GMT) Stade Miyagi

Suède-Australie 17h30 (8h30 GMT) Saitama Stadium

Nouvelle-Zélande-États-Unis 20h30 (11h30 GMT) Saitama Stadium

27.07

Nouvelle-Zélande-Suède 17h00 (8h00 GMT) Stade Miyagi

Chili-Japon 20h00 (11h00 GMT) Stade Miyagi

États-Unis-Australie 17h00 (8h00 GMT) Ibaraki Kashima Std.

Canada-Grande-Bretagne 20h00 (11h00 GMT) Ibaraki Kashima Std.

Brésil-Zambie 20h30 (11h30 GMT) Saitama Stadium

Pays-Bas-Chine 20h30 (11h30 GMT) International Yokohama

— Quarts de finale:

30.07

2E-2F (22) 17h00 (8h00 GMT) Stade Miyagi

1E-3F / G (19) 18h00 (9h00 GMT) Ibaraki Kashima Std.

1G-3E / F (21) 19h00 (10h00 GMT) Stade de Saitama

1F-2G (20) 20h00 (11h00 GMT) International Yokohama

– Demi finales

02.08

Vainqueur 20-Vainqueur 22 17.00 (8.00 GMT) Ibaraki Kashima Std.

Vainqueur 19 Vainqueur 21 20 h 00 (11 h 00 GMT) International Yokohama

– Troisième et quatrième place

05.08

Perdants en demi-finale 17h00 (8h00 GMT) Ibaraki Kashima Std.

– FINALE

06.08

Vainqueurs des demi-finales 11h00 (2h00 GMT) Olympique de Tokyo

TOURNOI HOMME

Phase de groupes:

22.07

Egypte-Espagne 16h30 (07h30 GMT) Sapporo Dome

Argentine-Australie 19h30 (10h30 GMT) Sapporo Dome

Nouvelle-Zélande-Corée du Sud 17h00 (8h00 GMT) Ibaraki Kashima Std.

Honduras-Roumanie 20h00 (11h00 GMT) Ibaraki Kashima Std.

Mexique-France 17h00 (8h00 GMT) Tokyo Std.

Japon-Afrique du Sud 20h00 (11h00 GMT) Tokyo Std.

Brésil-Allemagne 17h30 (8h30 GMT) International Yokohama

Côte d’Ivoire-Arabie Saoudite 20h30 (11h30 GMT) International Yokohama

25.07

Egypte-Argentine 16h30 (7h30 GMT) Sapporo Dome

Australie-Espagne 19h30 (10h30 GMT) Sapporo Dome

Nouvelle-Zélande-Honduras 17h00 (8h00 GMT) Ibaraki Kashima Std.

Roumanie-Corée du Sud 20h00 (11h00 GMT) Ibaraki Kashima Std.

France-Afrique du Sud 17h00 (8h00 GMT) Saitama Stadium

Japon-Mexique 20h00 (11h00 GMT) Saitama Stadium

Brésil-Côte d’Ivoire 17h30 (8h30 GMT) International Yokohama

Arabie Saoudite-Allemagne 20h30 (11h30 GMT) International Yokohama

28.07

Roumanie-Nouvelle-Zélande 17h30 (8h30 GMT) Sapporo Dome

Afrique du Sud-Mexique 20h30 (11h30 GMT) Sapporo Dome

Allemagne-Côte d’Ivoire 17h00 (8h00 GMT) Stade Miyagi

Australie-Égypte 20h00 (11h00 GMT) Stade Miyagi

Arabie Saoudite-Brésil 17h00 (8h00 GMT) Saitama Stadium

Espagne-Argentine 20h00 (11h00 GMT) Saitama Stadium

Corée du Sud-Honduras 17h30 (8h30 GMT) International Yokohama

France-Japon 20h30 (11h30 GMT) International Yokohama

Quarts de finale

31.08

1C-2D (27) 17h00 (8h00 GMT) Stade Miyagi

1A-2B (25) 18h00 (9h00 GMT) Ibaraki Kashima Std.

1D-2C (28) 19h00 (10h00 GMT) Stade de Saitama

1B-2A (26) 20h00 (11h00 GMT) International Yokohama

Demi finales:

03.08

Vainqueur 26-Vainqueur 28 17.00 (8.00 GMT) Ibaraki Kashima Std.

Vainqueur 25-Vainqueur 27 20h00 (11h00 GMT) Saitama Stadium

Troisième et quatrième place

06.08

Demi-finale perdants 20h00 (11h00 GMT) Saitama Stadium

FINAL

07.08

Vainqueurs de la demi-finale 20h30 (11h30 GMT) International Yokohama