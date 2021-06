Calendrier du tournoi de joutes de juin, équipes, héros et cagnotte

Le tournoi de joutes de juin verra quatre équipes s’affronter pour remporter la deuxième compétition mensuelle de l’Overwatch League 2021.

Après un mois de compétition, quatre équipes se sont qualifiées pour la tranche finale du tournoi de joutes de juin. Étonnamment, les champions en titre consécutifs de l’Overwatch League n’ont pas atteint ce groupe. Voici tout ce que vous devez savoir sur le Bracket final de la joute de juin : calendrier, équipes, héros, cartes, cagnotte, et plus encore.

Horaire du tournoi de joute de juin

Les amis, il est temps de jouter. Voici votre premier aperçu de la parenthèse de la joute de juin #OWL2021, en direct de @uhmanoa ! pic.twitter.com/h3EGyd610O – Overwatch League (@overwatchleague) 7 juin 2021

Les finales du tournoi de joute de juin se dérouleront sur deux jours. Les premiers matchs sont prévus le jeudi 10 juin, tandis que les finales auront lieu le samedi 12 juin.

Finalistes du tournoi de joute de juin

Les quatre équipes qualifiées pour la tranche finale du tournoi de joutes de juin sont New York Excelsior, Atlanta Reign, Dallas Fuel et Shanghai Dragons.

Le premier match du Bracket Final du Tournoi de Joutes de Juin oppose New York Excelsior à Atlanta Reign. New York Excelsior a remporté 3 matchs lors de la joute de juin, ne s’inclinant que devant Guangzhou Charge et Seoul Dynasty. Atlanta Reign a créé la surprise de ce tournoi June Joust en battant les champions en titre de l’Overwatch League de San Francisco Shock avec un énorme 3-0.

Voir Dallas Fuel et Shanghai Dragons dans la tranche finale de ce tournoi n’est pas une surprise. Les équipes se sont classées respectivement 1ère et 2ème du tournoi May Melee, gagnant contre les Florida Mayhem et Chengdu Hunters. Ce premier match de la phase finale du tournoi de joutes de juin devrait être intéressant, car il définira quelle équipe est la meilleure entre les régions Est et Ouest.

cagnotte du tournoi de joute de juin

L’équipe gagnante du tournoi de joutes de juin a reçu 100 000 $. Les vice-champions reçoivent 70 000 $ tandis que les 3e et 4e équipes gagnent respectivement 35 000 $ et 20 000 $.

Tournoi de joute de juin Widowmaker 1v1

Le tournoi Widowmaker 1v1 est de retour avec la joute de juin ! Cette compétition voit le meilleur tireur d’élite de l’Overwatch League affronter le tireur d’élite le plus emblématique du jeu, Widowmaker.

Visez bien et n’oubliez pas de marquer vos agendas 📅 Le Widowmaker 1v1 présenté par @StateFarm revient le 12 juin ! En savoir plus ici 🕷️ https://t.co/gYY75xTOqY pic.twitter.com/GZf7gIorMt – Overwatch League (@overwatchleague) 3 juin 2021

Le Widowmaker 1v1 aura lieu le samedi 12 juin à 17h PT. Les joueurs des quatre équipes qualifiées s’affronteront pour être sacré meilleur tireur d’élite de June Joust.

Juin Joute Pick’Em

Si vous avez déjà une idée de qui remportera le tournoi de joutes de juin, vous pouvez placer vos pronostics dans l’Overwatch League Pick’Em. Chaque prédiction correcte rapporte des points qui se transforment finalement en jetons de ligue. Ces jetons sont la monnaie du jeu nécessaire pour acheter des skins spéciaux Overwatch League de votre équipe préférée.

Vous pensez avoir l’œil qui voit tout ? 👁 Mettez vos prédictions à l’épreuve avec #OWL2021 Pick’em ! Choisissez malin, gagnez gros ➡ https://t.co/4fdRVrO7ak pic.twitter.com/st8Hbc1RyX – Overwatch League (@overwatchleague) 9 avril 2021

Pour jouer et, espérons-le, gagner des League Tokens, vous devrez vous connecter au site officiel Overwatch League Pick’Em avec votre compte Battle.Net. Une fois connecté, vous pouvez faire vos pronostics pour chaque match du Bracket Final de la Joute de Juin, jusqu’à la Finale.

Le Pick’Em for the June Joust Final Bracket se terminera le jeudi 10 juin, vers 18 h HP, juste avant le début du premier match.

Héros de la joute de juin et pool de cartes

Quatre héros sont hors de rotation pour le tournoi de joute de juin : Tracer, Sombra, Reinhardt et Zenyatta. Ces héros ont été bannis lors des qualifications et restent indisponibles pour la tranche finale.

Tout comme pour le pool de héros, le pool de cartes reste le même pour les matchs de qualification et de tournoi.

Le pool de cartes pour le cycle du tournoi June Joust comprend les cartes suivantes :

Contrôle : Busan, Ilios, Tour de Lijiang, Népal, Oasis Escorte : Dorado, Junkertown, Rialto Assaut : Hanamura, Temple d’Anubis, Volskaya Industries Hybride : Eichenwalde, Hollywood, Numbani

Comment regarder le match final du tournoi de joutes de juin

Chaque match de la joute de juin est diffusé en direct sur le site officiel de l’Overwatch League et sur la chaîne YouTube.

Comme les matchs du tournoi June Joust ont lieu plus tard que d’habitude pour les téléspectateurs de la côte est et européens, l’Overwatch League organisera des émissions Encore le lendemain de chaque match en direct. Ces diffusions Encore commenceront à 9h30 PT / 12h30 HE / 16h30 GMT, un jour après le match original.

Les diffusions Encore comptent pour les récompenses d’audience, comme n’importe quel match de l’Overwatch League. Après 4 heures de visionnage, les téléspectateurs peuvent gagner les skins Overwatch League Mercy et le spray spécial tournoi.

Votre ange gardien est arrivé Après une course serrée, Mercy rejoint l’équipe Overwatch League Perks by @TMobile ! Regardez au moins 4 heures de la joute de juin sur votre compte lié pour gagner ➡ https://t.co/L1n4RqGOw1 pic.twitter.com/r4F31qdYSw – Overwatch League (@overwatchleague) 3 juin 2021

Restez à l’écoute d’ESTNN pour plus d’informations sur le tournoi de joutes de juin et toutes les actualités de l’Overwatch League !