Calendrier et où regarder le match de boxe entre Floyd Mayweather et Logan Paul à la télévision aujourd’hui

Floyd Mayweather et Logan Paul ils s’affrontent dans un match de boxe accrocheur, au milieu des nombreux combats qui ont eu lieu ces dernières semaines. Ce sera différent, car il n’affrontera pas deux athlètes professionnels, mais en Mayweather, l’un des grands de la boxe, affrontera le youtuber Logan Paul.

Mayweather a annoncé sa retraite en 2015, une année au cours de laquelle dans son dernier combat l’Américain a été mesuré André Berto. Il a pris la victoire pour conserver les titres qui étaient en jeu, dans lesquels il faisait ses adieux au niveau professionnel. Cependant, depuis lors, les rumeurs sur son éventuel retour sur le ring sont constantes. En fait, il a porté ses fruits avec des combats accrocheurs qui ont suscité une grande anticipation.

Dans la mémoire reste ce qui fut la dernière apparition de Mayweather sur le ring le 26 août 2017. À cette date, Mayweather il a été mesuré à Connor McGregor dans Las Vegas. Dans ce document, il a battu l’Irlandais par KO au 10e tour, pour revenir à quitter la boxe avec un record invaincu de 50-0. Pourtant, quatre ans après l’un des duels les plus attendus de ces derniers temps, il revient sur le ring pour affronter Logan Paul. Sur le chemin de Mayweather il n’y a pratiquement pas de duel ludique qu’il ait joué au cours de ces années.

Le personnage plus professionnel s’est adapté pour son duel contre Paul. Il s’agit d’un youtubeur et acteur humoristique américain qui fait désormais obstacle à Mayweather. Logan Paul Il donne ainsi une continuité à la carrière qu’il a débutée en amateur en boxe anglaise et dont il a vécu l’apogée en 2018, après avoir entamé la route du combat contre aussi youtubeur KSI. Ce combat a été joué en août 2018 et s’est terminé par un match nul, les deux ont donc été mesurés à nouveau en novembre 2019, lorsque KSI a remporté la victoire.

L’étape est désormais importante pour Logan Paul, puisqu’il va affronter l’un des plus grands de la boxe. La popularité de Paului, associée à l’aura d’invincibilité qui a accompagné Mayweather Tout au long de leur carrière, ils ont provoqué le combat, bien que n’étant pas d’un niveau professionnel, a suscité une grande attente. De nombreux fans sont impatients de voir ce nouveau retour de Mayweather.

Le combat est disputé Stade Hard Rock à Miami (Floride), l’un des plus grands sites de boxe au monde. A) Oui, Mayweather et Paul Ils seront protagonistes pour donner encore plus de visibilité à un sport de boxe dans lequel les combats menés par plusieurs de ses principales stars continuent de se dérouler ces derniers mois.

Calendrier des matchs entre Mayweather et Logan Paul

Le combat à l’aube aujourd’hui Du dimanche 6 au lundi 7 juin, à 2.00 heures (20h00 heure locale de Miami)

Où voir le Mayweather – Logan Paul ?

Le combat peut être suivi en Espagne à travers Mitèle Plus. Pour cela, il faudra au préalable s’inscrire sur la plateforme et aussi s’abonner à la chaîne Sports de combat.