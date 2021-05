calendrier et où voir la présentation d’Android 12

18/05/2021 à 15:57 CEST

L’année dernière, nous n’avons pas pu profiter du Google I / O 2020 en raison de la pandémie COVID-19, cependant, maintenant avec l’arrivée de cette nouvelle année et un contrôle beaucoup plus optimal de la pandémie, vient le Google I / O 2021. C’est la conférence des développeurs la plus importante au monde et des questions intéressantes y apparaissent souvent. Cependant, ce qui est attendu cette année, c’est que révéler tous les détails sur Android 12.

La Google I / O commencera aujourd’hui Mardi 18 mai et se poursuivra jusqu’au jeudi 20 mai cette semaine.

En Espagne, nous pouvons voir la conférence à partir de 19h00 (dans la péninsule et les îles Baléares) et à 18h00 dans les îles Canaries.

HORAIRES INTERNATIONAUX DE GOOGLE I / O

Espagne (Péninsule et îles Baléares): à 19h00 heures Espagne (îles Canaries): à 18h00 heures États-Unis (New York / Côte Est): à 13h00 heures États-Unis (San Francisco / Côte Ouest): à 10h00 HeuresArgentine: à 14h00 HeuresBolivie: à 13h00 les heuresBrésil: à 14h00 Heuresle Chili: à 13h00 HeuresLa Colombie: à 12h00 HeuresCosta Rica: à 11h00 HeuresCuba: à 13h00 HeuresEquateur: à 12h00 HeuresLe sauveur: à 11h00 HeuresGuatemala: à 11h00 HeuresHonduras: à 11h00 HeuresMexique: à 12h00 HeuresNicaragua: à 11h00 HeuresPanama: à 12h00 HeuresParaguay: à 13h00 HeuresPérou: à 12h00 HeuresPorto Rico: à 13h00 HeuresRépublique Dominicaine: à 13h00 HeuresUruguay: à 14h00 HeuresVenezuela: à 13h00 Heures