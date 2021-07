Calendrier et résultat de tous les matchs de pré-saison de LaLiga

09/07/2021

Le à 14:16 CEST

Après des vacances bien méritées, les équipes de LaLiga ont repris l’entraînement durant les deux premières semaines de juillet. Avant le début du championnat le vendredi 13 août, toutes les équipes ont prévu des matchs amicaux pour pré-saison. Ils sont les suivants:

Athlète de Madrid

Retour au travail : 7 juillet à Los Angeles de San Rafael

Amicaux :

Numancia vs Atlético de Madrid. Le 27 juillet à Burgo de Osma, Soria. RB Salzbourg vs Atlético de Madrid. Le 28 juillet au Red Bull Arena, Salzbourg, Autriche. Wolfsbourg contre l’Atlético de Madrid. Le 31 juillet à la Volkswagen-Arena, Wolfsburg, Allemagne. Cadix contre Atlético de Madrid. Le 4 août à l’Estadio Nuevo Mirandilla, Cadix, Inter Milan VS Atlético de Madrid. Le 7 août en Israël.

Real Madrid

Reprise du travail : 5 juillet (Valdebebas)

Amicaux :

Real Madrid vs Fuenlabrada : 11 juillet à 18h00 au stade Alfredo Di Stéfano, Madrid Ranger FC vs Real Madrid : 25 juillet à 19h00 au stade Ibrox, Glasgow, Ecosse.

FC Barcelona

Retour au travail : 12 juillet

Amicaux :

Barcelone vs Nàstic de Tarragona : 21 juillet au stade Johan CruyffBarcelone vs Gérone : 24 juillet au stade Johan Cruyff Stuttgart vs Barcelone : jour à confirmer. A Stuttgart Beitar vs Barcelone : le 4 août à Tel AvivBarcelone vs Manchester City : jour à confirmer. Au Camp Nou Trophée Joan Gamper : jour à confirmer. Au Camp Nou

FC Séville

Reprise du travail : 6 juillet, à Alicante et au Portugal

Amicaux :

Séville vs Conventry City : 17 juillet à 19h00 à Pinatar Arena, Murcia Séville vs Las Palmas : 22 août à 19h00 à Municipal de La Línea, Cadix. Aston Villa vs Sevilla: 7 août à 16h00 à Villa Park, Birmingham

Société réelle

Retour au travail : 8 juillet

Amicaux :

SD Huesca vs Real Sociedad : le 17 juillet à 19h00 à Zubita Deportivo Alavés vs Real Sociedad : le 24 juillet à 19h00 à Zubieta AZ Alkmaar vs Real Sociedad : 31 juillet à 17h00 aux Pays-Bas. Eibar vs Real Sociedad : 6 août à 11h00 à Zubita.

Le vrai Betis

Reprise du travail : du 7 au 17 juillet en Suisse, du 26 au 31 juillet en Angleterre et du 3 au 7 août à Marbella

Amicaux :

FC Winterthur vs Real Betis : 17 juillet à 15h00 au Stadion Schützenwiese, Winterthur, Suisse Real Betis vs Wolverhampton Wanderers FC : 24 juillet à 19h00 au Estadio Municipal de La Línea de la Concepción, Cadix . Derby County FC vs Real Betis : 28 juillet à 20h00 au Pride Park, Derby, Royaume-Uni.

Villaréal

Retour au travail : 11-12 première session de formation

Amicaux :

Valence vs Villareal : 16 juillet à Oliva Budapest Honvéd vs Villareal : 24 juillet à Budapest O. Marseille vs Villareal : 31 juillet à 21h00 au Vélodrome

Celta Vigo

Reprise du travail : de 11 à 25 à Marbella

Amicaux :

Bayer Leverkusen vs Vigo : 31 juillet à 16h à BayArena Wolverhampton vs Celta : 7 août à 15h en Angleterre

grenade

Reprise du travail : du 26 juillet au 2 août à Marbella

Amicaux :

Bournemouth vs Grenade : 19 juillet à Malaga Malaga vs Grenade : 6 août à Los Cármenes

Athlétisme Bilbao

Reprise du travail : du 16 au 24 juillet en Suisse

Amicaux :

Saint-Gall contre Ath. Bilbao : le 17 juillet Dinamo Kiev vs Ath. Bilbao : 20 juillet Borussia Dortmund vs Ath.Bilbao : 24 juillet Unión Berlin vs Ath. Bilbao : 31 juillet

Osasuna

Retour au travail : 8 juillet

Amicaux :

Promesses Osasuna vs Osasuna : 17 juillet à 11h00 à Tajonar Huesca vs Osasuna : 21 juillet à Ribaforada Burgos vs Osasuna : 24 juillet à Tajonar Valladolid vs Osasuna : 30 juillet à Los Pajaritos Osasuna vs Mirandés : 31 juillet à Tajonar

Cadix

Retour au travail : 6 juillet

Amicaux :

Barbate vs Cadix : 14 juillet à 20h30 à BenalupAt. Sanluqueño vs Cadix : 17 juillet à 20h30 à El Palmar Atlético de Madrid vs Cadix : 7 août au Trophée Carranza

Valence CF

Retour au travail : du 12 au 17 juillet à Oliva

Amicaux :

Valence vs Villareal : 16 juillet à Oliva Valencia vs Atromitos : 21 juillet à Antonio Puchades Valencia vs Cartagena : 24 juillet à Antonio Puchades Saragosse vs Valence : 28 juillet à 18h45 à Pinatar Arena Valencia vs Levante : 30 juillet à 19h00 après-midi à Antonio Puchades

j’ai soulevé

Retour au travail : 12 juillet

Amicaux :

Levante vs Stade Rennais : 24 juillet à 18h00 à San Pedro del Pinatar Levante vs Atromitos : 27 juillet à Pinatar Arena Valencia vs Levante : 30 juillet à 19h00 au stade Antonio Puchades Besiktas vs Levante : 31 décembre à 7h00 14h00 à La Nucía

Getafe

Reprise du travail : du 14 au 24 juillet à La Manga

Amicaux :

Getafe vs Ibiza : 16 juillet à La Manga Getafe vs Stade Rennais : 21 juillet à La Manga Getafe vs Atromitos : 24 juillet à La Manga Besiktas vs Getafe : 4 août à La Nucía Getafe vs Valence : 7 août à Getafe

Alaves

Reprise du travail : 30 juillet au 6 août à La Manga

Amicaux :

Real Sociedad : 24 juillet à Zubieta Alaves vs Elche : 31 juillet à La Manga

Elche CF

Retour au travail : 5 juillet

Amicaux :

Elche vs Atromitos : 18 juillet à 10h00 à Pinatar Arena Elche vs Saragosse : 24 juillet à 21h00 à Pinatar ArenaTenerife vs Elche : 28 juillet à 21h30 Alavés vs Elche : 31 juillet à 19h00 à La Manga Club Cartagena vs Eclche : 3 août à 19h00

RCD Espanyol

Retour au travail : 19-30 juillet

Amicaux :

Espanyol vs Nástic : 17 juillet à 20h00 à Nou Estadi Las Palmas vs Espanyol : 21 juillet à 19h00 à Marbella

RCD Majorque

Reprise du travail : 5 juillet à Benidorm

Amicaux :

UD Poblense vs RCD Mallorca : 18 juillet à 20h RCD Mallorca vs Cartagena : 21 juillet à 20h à La Nucía RCD Mallorca vs UD Ibiza : 24 juillet à 20h à La NucíaRCD Mallorca vs Besiktas : 27 juillet à 20h à La Nucía Stade Brest vs Majorque : 1er août à 18h30 au Francis-Le BléSD Huesca vs RCD Mallorca : 4 août à 20h00 Trofeu Ciutat de Palma, RCD Mallorca vs Cagliari : 7 août à 20:00

Rayon Vallecano

Retour au travail : 13 juillet

Amicaux :

Valladolid vs Rayo : 4 août à José Zorrilla