Calendrier F1 2021: courses, dates et circuits

29/03/2021

Activé à 08:57 CEST

La Formule 1 Cela a recommencé en 2021 avec une saison qui promet des émotions et des surprises. La FIA a confirmé le calendrier avant le départ et, en SPORT, nous vous décomposons un par un le Grand Prix, le circuits, les dates et horaires des courses (heure espagnole).

De cette façon, vous ne manquerez pas les détails du championnat du monde de F1 qui a débuté à Bahreïn le 28 mars et se terminera le 12 décembre à Abu Dhabi.

CALENDRIER FINAL F1 2021

28 mars: GP de Bahreïn (Sakhir)

18 avril: GP Made in Italy et Emilia Romagna (Imola) – 15h00 (CET)

2 mai: Pour déterminer

9 mai: GP d’Espagne (Barcelone) – 15h00 (CET)

23 mai: GP de Monaco (Monte Carlo) – 15h00 (CET)

6 juin: GP d’Azerbaïdjan (Bakou) – 14h00 (CET)

13 juin: GP du Canada (Montréal) – 20h00 (CET)

27 juin: GP de France (Paul Ricard) – 15h00 (CET)

Le 4 juillet: GP d’Autriche (Red Bull Ring) – 15h00 (CET)

18 juillet: GP de Grande-Bretagne (Silverstone) – 16h00 (CET)

1er aout: Hungaroring Hongrois GP (Budapest) – 15h00 (CET)

29 août: GP de Belgique (Spa-Francorchamps) – 15h00 (CET)

5 septembre: GP des Pays-Bas (Zandvoort) – 15h00 (CET)

12 septembre: GP d’Italie (Monza) – 15h00 (CET)

26 septembre: GP de Russie (Sotchi) – 14h00 (CET)

3 octobre: GP de Singapour (Marina Bay) – 14h00 (CET)

10 octobre: GP du Japon (Suzuka) – 07h00 (CET)

24 octobre: GP des États-Unis (Austin) – 21h00 (CET)

Le 31 octobre: GP du Mexique (Mexico) – 20h00 (CET)

7 novembre: GP de São Paulo (Interlagos) – 18h00 (CET)

21 novembre: GP d’Australie (Melbourne) – 07h00 (CET)

5 décembre: GP d’Arabie Saoudite (Djeddah) – 17h00 (CET)

12 décembre: GP d’Abu Dhabi (Yas Marina) – 14h00 (CET)