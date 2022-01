Calendrier, heures de coup d’envoi, chaîne de télévision, format du tournoi et joueurs de Premier League participants, dont la star de Liverpool Mohamed Salah et Edouard Mendy de Chelsea

La Coupe d’Afrique des Nations 2021 devrait enfin commencer alors qu’une multitude de stars de la Premier League quittent leurs clubs à la poursuite de la gloire internationale.

Le tournoi a été retardé d’un an en raison de la pandémie de coronavirus et des problèmes de temps humide, mais devrait maintenant commencer ce week-end.

Mohamed Salah, Pierre-Emerick Aubameyang et Sadio Mane devraient tous participer à la CAN 2021

La CAN 2021 devait initialement se tenir en juin et juillet 2021, mais a été reportée au début de 2022.

Mais combien de temps durera la compétition et quels joueurs de Premier League devraient y participer ? talkSPORT.com a tout ce que vous devez savoir…

Afcon 2021 : dates clés

La 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations doit se dérouler au Cameroun du dimanche 9 janvier au dimanche 6 février 2022.

Le Cameroun affrontera le Burkina Faso lors du match d’ouverture au nouveau stade Olembe de 60 000 places à Yaoundé, qui accueillera également la finale.

L’Algérie de Riyad Mahrez est championne en titre de la CAN, après avoir gagné en 2019 après avoir battu le Sénégal de Mané 1-0 en finale.

Mahrez a aidé l’Algérie à remporter la dernière CAN Afcon 2021 : chaîne de télévision et diffusion en direct

Sky Sports est le principal diffuseur de la Coupe d’Afrique des Nations au Royaume-Uni, ayant conclu un accord pour diffuser les 52 matchs en direct.

La BBC a également négocié pour diffuser 10 matchs dans le cadre de sa couverture qui comprend deux quarts de finale, les deux demi-finales et la finale.

La Premier League comptera jusqu’à 40 représentants dans la compétition avec en tête d’affiche le duo de Liverpool Mohamed Salah et Sadio Mane.

Pour une liste complète des meilleurs clubs anglais qui perdront des joueurs ce mois-ci, talkSPORT.com a toutes les informations ici.

Mendy était le gardien de premier choix d’Aliou Cissé pour le Sénégal mais une blessure à la main a coupé son court à la CAN 2019 Quel est le programme de la CAN ?

Les tournois fonctionnent selon le même format que les Championnats d’Europe de l’été dernier avec les 24 équipes réparties en six groupes.

Les vainqueurs et les deuxièmes de groupe accèdent ensuite tous les deux aux huitièmes de finale, tout comme les quatre meilleures équipes classées troisièmes.

Les matchs débuteront à 13h, 16h et 19h, heure du Royaume-Uni.

Voici le programme complet…

Groupe A 9 janvier : Cameroun vs Burkina Faso9 janvier : Éthiopie vs Cap-Vert13 janvier : Cameroun vs Éthiopie13 janvier : Cap-Vert vs Burkina Faso17 janvier : Cap-Vert vs Cameroun17 janvier : Burkina Faso vs ÉthiopieGroupe B 10 janvier : Sénégal vs Zimbabwe10 janvier : Guinée vs Malawi14 janvier : Sénégal vs Guinée14 janvier : Malawi vs Zimbabwe18 janvier : Malawi vs Sénégal18 janvier : Zimbabwe vs GuinéeGroupe C 10 janvier : Maroc vs Ghana10 janvier : Comores vs Gabon14 janvier : Maroc vs Comores14 janvier : Gabon vs Ghana18 janvier : Gabon vs Maroc18 janvier : Ghana vs ComoresGroupe D 11 janvier : Nigeria vs Egypte11 janvier : Soudan vs Guinée-Bissau15 janvier : Nigeria vs Soudan15 janvier : Guinée-Bissau vs Egypte19 janvier : Guinée-Bissau vs Nigeria19 janvier : Egypte vs SoudanGroupe E 11 janvier : Algérie vs Sierra Leone11 janvier : Guinée équatoriale vs Côte d’Ivoire15 janvier : Côte d’Ivoire vs Sierra Leone15 janvier : Algérie vs Guinée équatoriale19 janvier : Côte d’Ivoire vs Algérie19 janvier : Sierra Leone vs E Guinée équatorialeGroupe F 12 janvier : Tunisie vs Mali12 janvier : Mauritanie vs Gambie16 janvier : Gambie vs Mali16 janvier : Tunisie vs Mauritanie20 janvier : Gambie vs Tunisie20 janvier : Mali vs MauritanieHoraire des éliminations directes

Les huitièmes de finale auront lieu du 23 au 26 janvier.

Les affrontements des quarts de finale auront ensuite lieu trois jours plus tard, du 29 au 30 janvier.

Les demi-finales de la CAN se dérouleront les 2 et 3 février avec à la fois le match pour la troisième place et la finale le dimanche 6 février.