calendrier, horaires et athlètes à suivre

22/07/2021 à 16h47 CEST

Blanchiment d’Arnau

le Comité International Olympique confirmé le calendrier de Jeux olympiques de Tokyo 2021. Dans cette édition, il y aura jusqu’à 33 compétitions, avec 339 événements qui se dérouleront sur 42 sites de compétition différents. Tous seront disputés tout au long des journées et du calendrier de chaque discipline avec des dates établies. Tout d’abord, les rondes éliminatoires auront lieu et enfin, les compétitions qui remettent des médailles à chaque délégation.

Le cyclisme sur route sera terminé immédiatement dès la première semaine, très proche des dates du prochain Tour de France 2021. Le VTT alternera entre la course sur route et le contre-la-montre sur route.

Des courses sur route sont prévues pour le 24, 25 et 28 juillet 2021, et les titres VTT seront distribués au Japon les deux jours intermédiaires. Elle sera suivie du BMX (29 et 30 juillet) et du cyclisme sur piste (2-8 août). Le CIO a annoncé que les hébergements et les emplacements peuvent être utilisés pour tous les sports, comme cela est également envisagé en 2020. Le calendrier et les horaires des différentes compétitions et modalités sont les suivants :

Vélo de route

Dans la course sur route, les cyclistes d’un même pays concourent en équipe, mais les médailles sont individuelles. 130 hommes et 67 femmes participeront à des courses sur route, dans les deux cas au départ du parc Musashinonomori.

Dans cette modalité, la Belgique, l’Italie, la Colombie, l’Espagne, la France et les Pays-Bas se voient garantir les places avec le plus de participants dans la catégorie masculine. L’Australie, l’Allemagne, les Pays-Bas, les États-Unis et l’Italie feront leur part chez les femmes.

samedi 24 juillet: Parcours masculin. 04h00 – 11h15

dimanche 25 juillet: Parcours féminin femmes. 06h00 – 10h35

mercredi 28 juillet: contre-la-montre hommes et femmes. 03.30h – 10.40h

VTT (VTT)

Un participant avec une histoire impressionnante dans l’épreuve masculine est le Suisse Nino Schurter. Après avoir remporté la médaille de bronze à Pékin 2008, il a réussi à remporter une médaille d’argent à Londres 2012 et, quatre ans plus tard, une médaille d’or à Rio 2016. En 2019, il a remporté le Championnat du monde pour la huitième fois. Schurter a présenté une médaille d’or lors des tests sur piste de 2019, il est donc impatient de poursuivre son règne à Tokyo.

Lundi 26 juillet : VTT homme. 08h00 – 10h00

Mardi 27 juillet : VTT féminin. 08h00 – 10h00

Cyclisme BMX Course

Traditionnellement, les coureurs européens ont été forts dans le cyclisme sur route et sur piste, mais dans les courses de BMX, les médaillés étaient des concurrents d’autres continents, tels que les États-Unis, l’Australie et la Colombie.

Chez les hommes, Connor Fields (États-Unis), médaillé d’or aux Jeux de Rio 2016, tentera de poursuivre sa séquence de victoires, mais il y a d’autres concurrents qui promettent du combat, comme Niek Kimmann et Twan Van Gendt (Pays-Bas), Joris Daudet (France) et Carlos Ramírez (Colombie).

Jeudi 29 juillet: BMX, quarts de finale. 03h00 – 05h00

vendredi 30 juillet: BMX, demi-finales et finales. 03.10h – 05.20h

BMX Freestyle Cyclisme

Les meilleurs riders freestyle s’apprêtent à saisir l’opportunité d’entrer dans l’histoire en devenant la première médaille d’or olympique dans cette discipline. L’un de ceux qui aspirent à cela est le vainqueur du Championnat du monde de BMX Freestyle, dans la catégorie park, Brandon Loupos (Australie). Cependant, Loupos aura une grosse concurrence avec le Vénézuélien Daniel Dhers.

samedi 31 juillet: BMX freestyle, classement. 03.10h – 05.20h

dimanche 1 août: BMX freestyle, finale. 03.10 – 05.45

Cyclisme sur piste

Les pays européens ont historiquement été forts sur la bonne voie. La Grande-Bretagne a particulièrement bien réussi aux Jeux de Rio 2016, remportant six médailles d’or, quatre d’argent et une de bronze. Cependant, ces dernières années, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont pris de l’ampleur, de sorte que de nouveaux visages sont susceptibles d’être vus sur le podium à Tokyo.

L’un des cyclistes de longue date est Bradley Wiggins, qui a remporté huit médailles d’or en cyclisme sur piste et sur route, étant olympien d’Athènes 2004 à Rio 2016.

Lundi 2 août: Piste, incluant la finale du sprint féminin. 08h30 – 11h30

mardi 3 août: Piste, y compris la finale du sprint hommes et la finale de la poursuite femmes 03h30 – 11h10

mercredi 4 août: Indice, poursuite masculine finale. 08h30 – 12h00

jeudi 5 août: Piste, finale keirin fem., Final ómnium masc. 08h30 – 11h50

Vendredi 6 août: Indice, madison fem. et sprint final masc. 08h30 – 12h15

Samedi 7 août : Indice, final madison masculin. 08h30 – 11h25

dimanche 8 août: Piste, finale sprint féminin, keirin masculin et omnium féminin. 03.00 – 06.15.