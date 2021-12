Calendrier, matchs et horaires de l’Espagne dans la Ligue des Nations 2022

17/12/2021 à 21:12 CET

.

L’équipe espagnole de football jouera son premier match de la prochaine édition de la Ligue des Nations contre le Portugal le 2 juin 2022 à domicile et clôturera la phase de groupes également contre l’équipe portugaise plus de trois mois plus tard, le 27 septembre.

Encadrée dans le groupe A2 après le tirage au sort organisé hier à Montreux (Suisse), l’Espagne fera ses débuts dans la compétition face à son plus fort rival sur le papier, le Portugal. Puis le 5 juin, visitera la République tchèque, peut-être le plus faible, et le 9, il jouera en Suisse face au candidat à la tête du groupe devant le Portugal et l’Espagne.

La fenêtre de juin se clôturera le 12 avec le deuxième match contre la République tchèque, tandis qu’en septembre la première phase se terminera par deux matchs : Espagne-Suisse le 24 et Portugal-Espagne le 27.

CALENDRIER ESPAGNE DANS LA LIGUE DES NATIONS

2 juin Espagne-Portugal 20h45

5 juin Tchéquie-Espagne 20h45

9 juin Suisse-Espagne 20h45

12 juin Espagne-Tchéquie 20h45

24 septembre Espagne-Suisse 20h45

27 septembre Portugal-Espagne 20h45