Calendrier NBA 2021/22 : Brooklyn Nets vs. Lakers de Los Angeles le jour de Noël

La NBA a commencé à révéler certaines des dates les plus importantes de la Calendrier de la saison 2021/22. Le premier qu’ils ont annoncé est celui du jour de Noël, quand ils essaient toujours d’organiser la fête la plus attrayante possible, et ce sera encore comme ça : Filets de Brooklyn va affronter Les Lakers de Los Angeles. Fin anticipée de la NBA ? Nous ne le saurons pas, mais voir LeBron, Davis et Westbrook contre Irving, Durant et Harden est quelque chose que nous voulons vraiment voir. De plus, les Atlanta Hawks joueront au Madison Square Garden contre les New York Knicks.

Beaucoup de discussions sur The Jump à 15 h HE aujourd’hui avec le dévoilement des jeux du jour de Noël, y compris, selon des sources: Trae Young et Atlanta Hawks reviennent jouer les New York Knicks au MSG. De plus, la bataille des titans Est-Ouest : The Brooklyn Nets vs. les Lakers de Los Angeles chez Staples. – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 17 août 2021