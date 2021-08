Calendrier NBA 2021/22 : Bucks vs. Nets et Lakers vs. Les Warriors ouvriront la saison le 19 octobre

in

Petit à petit, nous apprenons à connaître plus de dates de Calendrier NBA 2020/21. Nous savons déjà que la ligue a programmé un Lakers-Nets pour le jour de Noël et nous connaissons également les matchs choisis pour ouvrir le championnat le 19 octobre. En jeu, les deux derniers champions et les grands favoris à remporter :

– Milwaukee Bucks contre Filets de Brooklyn

– Lakers de Los Angeles contre. Guerriers de l’État d’or.