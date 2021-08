Calendrier NBA : Lakers-Nets, le grand match du jour de Noël

La NBA a déjà établi les matchs pour les principales dates d’une prochaine saison qui débutera le 19 octobre et durera jusqu’au 10 avril (fin de la Saison Régulière). Deux jours plus tard, et jusqu’au 15 avril, le play in sera joué. Les éliminatoires se dérouleront du 16 avril au 19 juin, s’il y a un septième match en finale.

Une fois les dates approximatives connues, la Ligue nord-américaine a glissé, à travers ses journalistes en chef tels qu’Adrian Wojnarowski et Tim MacMahon (ESPN), et Sam Amick (.), quelques-uns des matchs vedettes des grands jours : ouverture du championnat et le jour de Noël.

Ouverture

Le cours s’ouvrira sur une réédition des demi-finales de la Conférence Est entre Milwaukee Bucks et Brooklyn Nets. Ou ce qui revient au même : Giannis Antetokounmpo affrontera Durant, Irving et Harden le jour où la NBA remettra les bagues de championnat aux Bucks. De plus, un autre nouveau chapitre de la rivalité entre Stephen Curry et LeBron James sera enregistré avec le duel entre Golden State Warriors et Los Angeles Lakers.

Jour de Noël

A Noël, le grand jour de la NBA, il y a déjà trois matchs confirmés. Et Luka Doncic sera dans l’un d’eux : Les Dallas Mavericks se rendront en Utah pour affronter le Jazz. D’autre part, Trae Young et Les Atlanta Hawks reviennent à Madison après avoir éliminé les New York Knicks lors des éliminatoires passées. Et enfin, le plat principal, les deux grands titans de l’Est et de l’Ouest face à face : Les Lakers de Los Angeles de LeBron, Davis et Westbrook accueilleront les Big Three des Brooklyn Nets au Staples Center. Deux autres duels complètent cette fête : Milwaukee Bucks-Boston Celtics et Phoenix Suns-Golden State Warriors. Qui donne plus?