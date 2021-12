Calendrier Round Robin (LVBP 2021-2022)

La Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP) a officiellement terminé le cycle régulier de son édition 2021-2022, préparer ce qui sera le début des séries éliminatoires, en prenant le format déjà connu Robin à la ronde.

A travers leurs réseaux sociaux, les équipes ont annoncé leur calendrier officiel pour le Round Robin LVBP et nous vous le montrerons ci-dessous.

Les équipes classées pour les séries éliminatoires du ballon vénézuélien étaient les Navegantes del Magallanes, Cardenales de Lara, Leones del Caracas, Tigres de Aragua et Caribes de Anzoátegui.

Calendrier des Navigateurs Magallanes

décembre

Dimanche 26 décembre vs Tigres de Aragua – Club à domicile Lundi 27 décembre vs Caribes de Anzoátegui – Club à domicile Mercredi 29 décembre vs Tigres de Aragua – Extérieur Jeudi 30 décembre vs Cardenales de Lara – Extérieur

janvier

Dimanche 2 janvier vs Tigres – Extérieur Lundi 3 janvier, vs Cardenales de Lara – Home Club Mardi 4 janvier, vs Leones del Caracas – Extérieur Jeudi 6 janvier, vs Cardenales de Lara – Home Club Vendredi, janvier 7, vs. Leones del Caracas – Club à domicile samedi 8 janvier vs Cardenales de Lara – Visiteur dimanche 9 janvier vs Caribes de Anzoátegui – Club à domicile mardi 11 janvier vs Leones del Caracas – Visiteur mercredi 12 janvier vs Tigres de Aragua – Club à domicile jeudi janvier 13 vs Caribes de Anzoátegui – A l’extérieur vendredi 14 janvier vs Caribes de Anzoátegui – A l’extérieur dimanche 16 janvier vs Leones del Caracas – Club à domicile.

⚠️ ATTENTION AUX FANS ⚠️ Voici notre calendrier #RoundRobin 🙌🗓️ Ne manquez pas une seule rencontre du navire turc et rejoignez-nous dans notre voyage vers la grande finale 🙌💪 Nous les attendons! pic.twitter.com/1WQJ4Rom1U – Magallanes BBC (@Magallanes_bbc) 24 décembre 2021

Calendrier des Caraïbes Anzoátegui

Lundi 27 décembre vs. Navegantes del Magallanes – Visiteur Mardi 28 décembre vs. Tigres de Aragua – Visiteur Mercredi 29 décembre vs. Leones del Caracas – Visiteur Jeudi 30 décembre vs. Leones del Caracas – Visiteur Lundi 3 janvier vs. Tigres de Aragua – Club à domicile lundi 4 janvier vs Tigres de Aragua – Club à domicile mercredi 5 janvier vs Leones del Caracas – Club à domicile jeudi 6 janvier vs Leones del Caracas – Club à domicile samedi 8 janvier vs Tigres de Aragua – Visiteur dimanche 9 janvier vs Navegantes del Magallanes – Visiteur lundi 10 janvier contre Cardenales de Lara – Visiteur mardi 11 janvier contre Cardenales de Lara – Visiteur jeudi 13 janvier contre Navegantes del Magallanes – Club d’accueil vendredi 14 janvier contre Navegantes del Magallanes – Home Club, samedi 15 janvier vs Cardenales de Lara – Home Club dimanche 16 janvier vs Cardenales de Lara Home Club

Auteur : Luis Caceres

Photo et informations de leones.com

VOTEZ ICI