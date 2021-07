Calero aspire à des “rivaux de première division” pour l’Espanyol

17/07/2021 à 18:57 CEST

Roger Payro

Fernando Calero Il a passé en revue le déroulement de la pré-saison de l’Espanyol, qui ce samedi a été vacciné pour lutter contre le coronavirus, et a tenu à souligner le désir qu’ils ont de se re-mesurer « face à leurs rivaux de première division & rdquor;.

« La première semaine est difficile à démarrer, mais les sensations s’améliorent de plus en plus et nous attendons avec impatience l’étape de Marbella. Au début c’est prendre contact et revenir pour avoir une meilleure apparence physique et maintenant ce que nous aimons tous; nous avons des rivaux à concourir et les matchs sont ce qui vous aide vraiment pour préparer le début de la ligue & rdquor;, a indiqué la centrale dans des déclarations au club.

Calero a assuré que « nous voulons vraiment montrer que cette année nous devons bien faire dès le début et rivaliser avec des rivaux de première division, ce que nous voulons tous. Je me souviens des matchs amicaux de l’année dernière à Marbella qui se sont très bien déroulés pour nous et qui nous ont aidés pour le début de saison spectaculaire que nous avons eu & rdquor ;.

“Nous avons beaucoup d’ambition, beaucoup d’envie et continuons de montrer que ce que nous avons fait l’année dernière, nous pouvons continuer à le faire cette année. Nous sommes de retour là où nous méritions d’être et nous voulons le montrer & rdquor;a ajouté le Valladolid, qui n’a pas oublié les fans : “Nous avons besoin des gens, le football n’est pas compris sans les gens. L’année dernière était quelque chose qui devait être fait mais j’espère qu’ils seront avec nous dès le début.”