Calgary, dernière étape de la qualification olympique pour Nil Llop

09/12/2021 à 21:19 CET

Demain la dernière Coupe du monde commence à Calgary (Canada), où se dérouleront jusqu’au 12 décembre les dernières courses qui compteront pour le classement des JO d’hiver 2022. Nil Llop fait face avec optimisme une nomination qui pourrait le confirmer comme le premier Espagnol à décrocher une place olympique en patinage de vitesse, à tout juste 19 ans. A ses côtés, une autre grande promesse de la discipline, Ainoa Carreño (20 ans), fera ses débuts dans une Coupe du monde senior, après avoir réalisé de bons résultats dans les catégories néo-senior et junior.

Nil Llop affronte l’événement canadien avec un maximum de motivation. Le système de classification pour le patinage de vitesse comprend 30 athlètes par distance, le patineur national se concentrant sur les 500 et 1 000 mètres. Les 20 premiers se classent directement par le Classement ISU de chaque spécialité, tandis que les 10 suivants acquièrent le billet selon son meilleur temps sur les quatre Coupes du monde.

Chaque pays peut avoir un maximum de 9 patineurs au total et 3 pour chaque distance, il faudra donc faire attention à la liste finale après la compétition (la confirmation de la place peut ne pas être immédiate après la fin de l’activité à Calgary).

En ce moment, Nil est 36e avec 38 points au classement du 500 mètres et 48e avec 4 points au 1000 mètres.

Pour sa part, Ainoa Carreño arrive dans un grand moment de forme après deux podiums consécutifs aux Coupes du monde juniors d’Inzell dans la modalité Mass Start (3e et 2e position). La patineuse de 20 ans fait partie du groupe d’athlètes qui s’entraîne et vit à Inzell (Allemagne) pendant la saison hivernale, et maintenant elle s’apprête à franchir une autre étape dans sa carrière à Calgary.