« Calhanoglu a profité de la situation d’Eriksen »

12/07/2021

Le à 18:50 CET

Zlatan Ibrahimovic Il a toujours été sous le feu des projecteurs, que ce soit sur le terrain, où il est l’un des attaquants les plus brillants de l’histoire, ou à l’extérieur, où il est capable de briller encore plus avec ses déclarations controversées habituelles. La dernière « perle » d’Ibrahimovic a été adressée à son ancien coéquipier Hakan calhanoglu, qui a quitté Milan pour signer à l’Inter l’été dernier, quelque chose qui les fans n’ont rien aimé rossoneri.

« Calhanoglu a profité d’une tragédie »

Dans son livre « Adrenalina », le Suédois a donné son avis sur le départ du Turc: « Il faut le remercier pour ce qu’il a fait et lui souhaiter le meilleur dans sa nouvelle étape, mais même si ça sonne mal, il faut dire que Calhanoglu a profité d’une situation tragique. Sans ce qui est arrivé à Eriksen au Danemark – Finlande de l’Eurocup, il n’aurait jamais signé pour l’Inter. Aucune équipe ne s’était jamais intéressée à lui auparavant. » Ainsi, Ibra n’a pas hésité à assurer que son ancien partenaire a profité d’un drame pour se rendre chez l’éternel rival.

De plus, l’ego de Zlatan reste l’une de ses principales caractéristiques et Il a assuré que sans lui, Rebic et Calhanoglu ne seraient pas les mêmes : « Hakan est un bon garçon, il a beaucoup grandi grâce à mon aide. Son défi maintenant est de faire de grandes choses sans Ibra. Pendant l’Euro Cup il envoyait des messages à lui et à Rebic : « Compliqué sans Zlatan hein ? Avant mon arrivée, Calha ne faisait pas ce qu’il fait maintenant et Rebic n’a jamais joué. »

La performance de Clahanoglu à l’Inter est remarquable, le Turc totalise 5 buts et 5 passes décisives lors des 14 matchs qu’il a disputés en Serie A, des chiffres qui attestent le bonne décision pour l’Inter de parier sur Calhanoglu comme remplaçant d’Eriksen.