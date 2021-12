Cali est proclamé champion en Colombie

23/12/2021 à 06:39 CET

. / Ibagué

le Deportivo Cali, dirigé par l’ancien entraîneur vénézuélien Rafael Dudamel, a été consacré ce mercredi champion du Tournoi de Finalisation de Colombie à battre Deportes Tolima à domicile par 1-2 dans le match retour de la finale. Le club de Verdiblanco a ainsi conquis son dixième titre de champion.

Les Azucareros sont revenus dans la seconde mi-temps d’un match qu’ils ont commencé à perdre à 13 minutes. L’extrême Jhon Vasquez égalisé à la 58e minute et le buteur inscrit un penalty Harold Preciado établi le 1-2 en 74. La centrale Julien Quinones Il a dépassé le champion Deportes Tolima, qui était aujourd’hui entouré de ses partisans, qui ont rempli les tribunes du stade Manuel Murillo Toro à Ibagué. Au match aller, les deux équipes ont fait match nul 1-1.

Le jeu a commencé très disputé au centre du terrain, où le jeu dur a prévalu et il a été joué à l’écart des zones. Tolima a eu la première approche avec un coup franc de Daniel Cataño à la 10e minute qui est passé près du poteau droit du gardien uruguayen Guillermo de Amores. Cependant, les hôtes ont trouvé le but à la 13e dans un corner servi par Cataño dans lequel Quiñones, qui a eu du mal avec l’Uruguayen Hernán Lessse, a réussi à diriger et à envoyer le ballon au fond des filets pour faire célébrer la foule qui a rempli l’Ibagué stade.

Cali a eu beaucoup de difficultés après le but, car ils se sont retrouvés devant un mur bien organisé et très dangereux qui, s’il était négligé, pourrait faire beaucoup de dégâts à la contre-attaque. La première et unique opportunité pour les « Azucareros » dans la phase initiale était dans le 17e Preciado avec un tir à mi-distance que le gardien William Cuesta a menotté pour envoyer le corner. Malgré cette opportunité, l’équipe de Dudamel a eu beaucoup de difficultés à sortir de l’entonnoir dans lequel l’équipe d’Ibagué les a mises.

En seconde période, Cali est sorti pour écraser son rival sous la houlette de Teo Gutiérrez, qui a pris les rênes de l’équipe et a commencé à s’associer, principalement avec Preciado, pour sortir de l’entonnoir. Le contexte était cependant aussi positif pour Tolima, qui a trouvé des espaces et fait mal à la contre-attaque avec Plata, qui a perdu 2-0 dans un heads-up avec De Amores dans lequel ils ont mal décidé à la 55e minute. à peine trois minutes plus tard, dans un grand jeu collectif qu’Andrés Colorado a commencé, auquel Teo a participé, dans lequel le milieu de terrain Jhojan Valencia a fait une passe filtrée, dans laquelle l’attaquant Angelo Rodríguez a pivoté et dans laquelle Vásquez Il est entré confortablement dans la zone pour obtenir une main droite qui égalisé le match.

Le Cali a continué à attaquer; Il a eu un tir très clair avec Teo qui s’est emmêlé et n’a pas pu terminer juste devant le cadre, et a obtenu un penalty à la 73e minute pour une main de l’arrière central Eduar Caicedo sur un corner. Une minute plus tard, Preciado, avec une main droite très forte qui a creusé dans le coin supérieur gauche du but de Cuesta, a marqué son 13e but du championnat, le confirmant comme le meilleur buteur du tournoi.

Les hôtes, qui ont vu le titre s’effacer à domicile, ont eu beaucoup de mal à attaquer et les joueurs qui sont entrés dans les dernières minutes – le Vénézuélien Yohandry Orozco, l’attaquant Juan Fernando Caicedo et les ailiers Luis Miranda et Andrey Estupiñán – ont eu peu d’impact. Cali a refroidi le match jusqu’à ce que l’arbitre Jhon Ospina siffle la fin et les joueurs ont célébré avec Dudamel, qui a remporté son premier titre en tant qu’entraîneur avec l’équipe dont il est fan et avec laquelle il a été finaliste de la Copa Libertadores en tant que gardien de but. en 1999.