Cali et Pradera auront une rencontre de femmes artistes urbaines

L’une des villes avec un fort mouvement graphique urbain en Colombie a été la capitale de la Valle del Cauca, cela a été démontré en 2021, avec l’union de plusieurs groupes qui, à travers cet art, ont élevé une voix nécessaire de protestation, d’expression et conduire en ville.

Et pour poursuivre cet élan créatif, cette année commence par une rencontre indépendante d’artistes urbaines de Bogotá, Medellín, Ibagué, Rio Negro, Putumayo, Popayán et Pereira ainsi que des artistes locaux qui se retrouveront à Cali. Il s’agit de la segunda minga muralista « Les couleurs de la montagne », autogérée par le Círculo de Mujeres Colores de la Montaña, Malajuntaklan et Sociedad Arte y Concept.

« Nous sommes des femmes tisserandes de la société qui cherchons à nous transformer à partir de la parole et de l’action, en nous unissant en tant que communauté, en tant que femmes, artistes, étudiantes, mères, filles et travailleuses, pour atteindre des liens de fraternité qui nous conduisent à guérir nos liens et nos pratiques sociales. Dans cette réunion nous allons intervenir sur les façades avec des graffitis et des fresques murales avec la communauté de ces secteurs et nous ferons des timbres ainsi que des cercles de mots au fil des jours », indiquent les organisateurs.

Photo : Sac Guacari

Le chemin Potrerito sera l’un des points de rencontre à Pradera Valle. A Cali, il se tiendra dans la commune 18, quartier de Los Chorros, commune dans laquelle des processus comme ceux de Prisonniers de l’espoir, un groupe qui, à travers le hip hop et des expressions plus artistiques, promeut la paix sur le territoire, à Calle Radiónica, nous vous racontons cette histoire.