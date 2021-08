Call of Duty 2021 présentera la campagne, la coopération et le multijoueur, inaugurera la plus grande mise à jour de Warzone

Par Sherif Saed

4 août 2021 09:59 GMT

L’appel du devoir de cette année a été une priorité pour Activision dans son dernier rapport sur les résultats.

Bien que cela n’ait pas encore été officiellement révélé, Activision était prêt à en parler davantage Appel du devoir 2021 – aurait appelé Vanguard – dans le cadre de ses résultats financiers révélés pour le deuxième trimestre de l’exercice 2021.

Regarder sur YouTube

Le jeu, en développement chez Sledgehammer Games, devrait sortir au quatrième trimestre. Activision n’a pas évoqué les rumeurs du jeu pendant la Seconde Guerre mondiale, mais le COO Daniel Alegre a déclaré qu’il aurait “un [setting] que nos fans connaissent et aiment. Call of Duty 2021 aura les trois modes traditionnels : campagne, coopératif et multijoueur. Sledgehammer a atteint sa plus grande taille pour prendre en charge le développement en cours, selon Activision, et pour se préparer à un calendrier de service en direct « extensif ».

Une partie de ce plan d’opérations en direct est une intégration encore plus profonde avec Warzone, qui, selon le président Rob Kostich, entraînera la « mise à jour la plus importante » de Warzone à ce jour. Raven Software dirige les travaux sur Warzone, mais la société n’a pas précisé ce que ces plans pourraient apporter. Des rapports récents ont indiqué que le mode bataille royale obtiendrait une grande carte sur le thème de la Seconde Guerre mondiale parallèlement au lancement de Vanguard.

Plus de détails sur le nouveau jeu et les grandes mises à jour de Warzone seront révélés “très bientôt”.

Activision Blizzard est actuellement impliqué dans un important procès avec le Département de l’emploi et du logement de la Californie pour inconduite au travail, harcèlement sexuel et « culture frat boy ». Le procès a suscité des milliers de voix dissidentes au sein de l’entreprise, de nombreux employés organisant des débrayages et chantant une pétition exigeant que les responsables soient tenus responsables. Le PDG Bobby Kotick publiera plus tard une déclaration qualifiant la réponse initiale de l’entreprise de « sourd de ton », mais sans répondre directement aux demandes des employés. Depuis lors, le président et le responsable des ressources humaines de Blizzard ont été évincés.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de vente au détail en ligne. Si vous cliquez sur l’un et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Lisez notre politique.