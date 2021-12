Call of Duty a fait 3 milliards de dollars en 2020, alors bien sûr, Activision Blizzard licencie QA

L’un des studios responsables du succès de Call of Duty licencie des testeurs d’assurance qualité qui gagneraient 17 $ de l’heure pour leur travail sur la franchise. Activision Blizzard a rapporté 3 milliards de dollars en 2020. Raven Software, connu pour son travail sur Call of Duty : Black Ops Cold War et CoD: Warzone a maintenant licencié un tiers de ses testeurs d’assurance qualité sous contrat, selon les rapports de Kotaku et du Washington Post.

Le gestionnaire de communauté associé de Raven, Austin O’Brien, a déclaré que les membres de l’équipe étaient convoqués à des réunions individuelles pour savoir s’ils auraient ou non un emploi le 28 janvier. Jusqu’à présent, la société aurait licencié environ un tiers de ses testeurs d’assurance qualité, soit une douzaine de personnes, mais il est possible que d’autres suivront. Le Post cite un sous-traitant anonyme de Raven qui a déclaré que « tout le monde s’est fait dire : « vous n’avez rien fait de mal » après avoir reçu la mauvaise nouvelle. »

A Better ABK, un groupe de défense des employés, affirme que de nombreux employés ont déménagé dans le Wisconsin pour le travail, sans recevoir l’aide d’Activision Blizzard. O’Brien a également tweeté que l’entreprise avait promis aux membres de l’équipe qu’ils obtiendraient des augmentations après qu’Activision (propriétaire de Raven) ait achevé une restructuration salariale, et cela pourrait se réaliser de manière cruelle : Kotaku rapporte que les travailleurs qui restent recevront une augmentation de 17 $ l’heure à 18,50 $ l’heure, ainsi que de meilleurs avantages et primes.

Ces personnes ont été invitées à déménager à Madison, WI pour travailler ici. Maintenant, ils sont sans emploi le 28 janvier. Notre équipe d’assurance qualité fait un travail incroyable, mais cela augmentera non seulement leur charge de travail mais écrasera le moral. Si des amis de l’industrie ont des postes ouverts, veuillez les partager. – Austin O’Brien (@eyyohbee) 3 décembre 2021

Le journaliste de Bloomberg Jason Schreier a tweeté que certains testeurs à qui il a parlé ne connaîtront leur statut que la semaine prochaine, ce qui signifie probablement qu’ils devront endurer un week-end inconfortable avant de savoir s’ils devront passer les vacances à chercher un emploi. Un testeur QA pour le studio a tweeté qu’il ne le saurait pas avant mardi, et Kotaku a rapporté que les développeurs du studio ont appris les licenciements par le bouche à oreille, au lieu d’une annonce officielle.

J’ai été en contact avec environ une demi-douzaine de testeurs Raven ce soir. L’entreprise les informe individuellement s’ils sont licenciés ou non. Mais certains n’ont pas prévu de rendez-vous avant la semaine prochaine, alors ils se dirigent vers le week-end sans savoir s’ils ont encore du travail – Jason Schreier (@jasonschreier) 4 décembre 2021

Activision Blizzard a montré une tendance à licencier des travailleurs au milieu d’une activité en plein essor, comme le souligne Kotaku. En 2019, l’entreprise a licencié environ 8% de ses employés après que le PDG Bobby Kotick a annoncé que ses résultats financiers 2018 étaient les meilleurs de l’histoire de l’entreprise. En juin, Kotick aurait reçu 155 millions de dollars après un vote des actionnaires. Quelques mois auparavant, la société avait licencié une cinquantaine d’employés qui géraient des événements, leur donnant trois mois d’indemnité de départ et 200 $ de cartes-cadeaux Battle.net. Gamesindustry.biz rapporte que Call of Duty: Vanguard, un jeu créé par Sledgehammer Games et publié par Activision, était le deuxième plus grand lancement de jeu en 2021.

Activision Blizzard a récemment été sous le feu des projecteurs pour ses conditions de travail épouvantables et pour ne pas avoir donné suite aux allégations répétées d’abus et d’agressions sexuelles de la part d’employés. Il existe également des allégations selon lesquelles Kotick était au courant des problèmes depuis des années et avait ses propres antécédents de harcèlement. Dans moins d’une semaine, la société s’apprête à publier une extension de Call of Duty: Warzone liée à Vanguard.

Activision n’a pas répondu à la demande de commentaires de The Verge.