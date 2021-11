Call of Duty annonce une première mondiale pour Vanguard

Les plus grands noms du divertissement se réunissent pour la première de Vanguard.

La sortie de Call of Duty 2021, Call of Duty: Vanguard sera mise en ligne ce vendredi 5 novembre. Pour célébrer le lancement du nouveau titre, certains des plus grands noms de l’esport et du divertissement se réuniront pour une première mondiale.

Le 3 novembre à 18h PT, Call of Duty accueillera la première mondiale de Vanguard. Cet événement comprendra également une performance en direct de Migos. Pendant ce temps, les fans verront des célébrités de toutes sortes s’affronter. Ils seront les premiers à montrer le nouveau gameplay multijoueur de Vanguard avant le lancement du jeu vendredi. Le vice-président et chef du marketing d’Activision, Tyler Bahl, a partagé son enthousiasme pour le premier ministre.

« S’associer à VERZUZ pour créer une expérience musicale et de jeu inoubliable est le moyen idéal pour présenter Call of Duty : Vanguard au monde. Ce sera un spectacle incroyable, et nous sommes ravis de pouvoir partager l’enthousiasme avec notre communauté. »

Non seulement des célébrités et des influenceurs seront présents à l’événement. Mais des professionnels de la Call of Duty League tels que Slasher et Asim seront également présents. A leurs côtés se trouveront même des influenceurs tels que le créateur de contenu et ex-pro, Zoomaa.

L’événement sera diffusé le 3 novembre à 18 h HP et peut être regardé sur les chaînes YouTube et Twitch de Call of Duty.

Pour plus d’actualités sur Call of Duty et l’esport, restez à l’écoute d’ESTNN !

