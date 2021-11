Certains mineurs de données bien connus viennent peut-être de trouver des preuves d’un croisement Attack On Titan avec Call of Duty: Vanguard.

Nanikos, une figure populaire de la communauté d’exploration de données de Call of Duty, est tombée sur quelques curiosités dans le code de Call of Duty: Vanguard. Ils ont trouvé des références aux éléments « swordtitan » et « aot_titan » entre autres, a rapporté lundi Video Games Chronicle. Les choses deviennent également plus intéressantes à partir de là, car Nanikos a trouvé des modèles dans le jeu basés sur des objets et des armes de l’anime très populaire Attack on Titan. Plus précisément, les épées Ultrahard Steel que plusieurs personnages de la série utilisent.

Jetez un œil aux découvertes de Nanikos ci-dessous.

Il semble que le crossover Attack on Titan soit confirmé. Voici le modèle d’épée qui se trouve à l’intérieur de Vanguard. Un grand merci à @DRAKEHURLEYYT pour avoir trouvé le modèle via Greyhound. https://t.co/BeANQQv85o pic.twitter.com/DmAtzOuTXa – Nanikos (@_Nanikos_) 7 novembre 2021

Oui, cela ressemble bien à des références à Attack on Titan dans le code de Call of Duty: Vanguard.

On a trouvé pas mal de choses dans les vidages de mémoire pour Vanguard. Le plus intéressant étant la mention d’un « swordtitan » ainsi que d’un opérateur « aot_titan ». La théorie est qu’il y aura un crossover Attack On Titan pour l’avant-garde. (Probablement en décembre si c’est le cas) pic.twitter.com/DiPALtUDY6 – Nanikos (@_Nanikos_) 7 novembre 2021

Bien qu’il semble que le crossover soit presque confirmé, n’oubliez pas de prendre ce genre de fuites avec une pincée de sel. Il existe des preuves solides pour tout étayer, bien sûr, mais tout est en suspens jusqu’à ce qu’Activision Blizzard fasse l’annonce.

Nous pensions que Call of Duty: Vanguard passait trop par les mouvements dans notre examen. Cependant, il a ses moments, comme quand quelqu’un a écrasé une équipe ennemie avec un petit char. À tout le moins, ce sera une belle réserve jusqu’à la sortie de la prochaine carte Warzone.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

