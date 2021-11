‘Call of Duty’, ‘Battlefield’ et ‘Forza Horizon’, les plus attendus de novembre

« Call of Duty: Vanguard », « Battlefield 2042 » et « Forza Horizon 5 » sont les jeux vidéo les plus attendus à sortir en novembre, trois titres qui s’ajoutent à d’autres versions telles que « World War Z », « Jurassic World Evolution 2 », « Football Manager », « Just Dance » ou deux « Final Fantasy », entre autres.

« Call of Duty: Avant-garde« est le nouvel opus de l’une des sagas de jeux de guerre par excellence, un jeu de tir à la première personne et un jeu multijoueur se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale, développé par Sledgehammer Games et Activision et à venir sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC vendredi prochain 5 novembre.

Une autre des franchises de guerre les plus importantes est sans aucun doute celle de « Battlefield », qui sort également l’édition complète de son nouveau titre, « Battlefield 2042 », après plusieurs semaines au cours desquelles les adeptes de ce « shooter » à la première personne ils ont déjà pu répéter leurs stratégies de combat avec la version bêta.

« Battlefield 2042 » sera disponible le 19 novembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.

Les amateurs de vitesse ont de la chance ce mois-ci car le cinquième volet de « Forza Edition » arrive enfin, le simulateur de conduite exclusif en monde ouvert pour Microsoft (Xbox et PC) qui, cette fois, voyage au Mexique et promet d’être une expérience totalement repensée , avec de meilleurs graphismes, une plus grande immersion et plus de réalisme au volant.

Mais il y a encore plus car novembre offre une autre bonne batterie de sorties pour tous les goûts et tous les publics, parmi lesquelles se démarquent deux tranches différentes d’un incunable tel que « Final Fantasy », qui sort une nouvelle extension de « Final Fantasy XIV » ( EndWalker) pour PS4, PS5 et PC le 23 novembre ; et une version Android du mythique « Final Fantasy VII » (The First Soldier).

De même, l’un des jeux vidéo les plus emblématiques de ces derniers temps, « Grand Theft Auto », prépare également plusieurs surprises pour le 11 novembre.

Tout d’abord, une version améliorée et étendue de « GTA V » pour PlayStation (3, 4 et 5), Xbox (360, One et Series) et PC ; un autre volet de « GTA Online » et « The Trilogy – Definitive Edition », le remastering de trois classiques tels que « GTA III », « Vice City et » San Andreas « et qui sortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Série, Switch, PC, iOs et Android.

Vient également le « Football Manager 2022 » (9 novembre pour Xbox et PC) dans lequel le joueur peut devenir propriétaire d’un club de football, gérer ses finances, embaucher des employés, signer des joueurs et même contrôler le système de jeu (alignements, tactiques, entraînements). ) pour enfin accéder aux jeux et aspirer à se hisser au sommet de la compétition.

Pour les plus danseurs de la maison ça vient aussi « Juste danse 2022 » (4 novembre pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia), et pour les fans d’aventures narratives, de détective, d’énigmes et d’exploration, le 16, il sortira sur les consoles de nouvelle génération (PS5 et Xbox Series) » Sherlok Holmes : Chapitre Un ».

« Au-delà d’un ciel d’acier« (Le 30 novembre pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch) permettra aux plus nostalgiques de se remémorer le grand succès de 1994, » Beneath a Steel Sky « , avec cette suite d’une aventure graphique qui fut un point culminant dans ce genre grâce à une narration très soignée, des graphismes de style bande dessinée, un décor futuriste-cyberpunk et un gameplay qui promet beaucoup de plaisir.

Les titres très reconnaissables sont également « Jurasic World Evolution 2« (PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC), le deuxième volet d’un jeu de stratégie basé sur la saga cinématographique mythique ; » World War Z « (Switch), un titre d’action à la troisième personne sur le roman et le film de le même nom ; et « Star Wars : Chevaliers de l’Ancienne République« , adaptation pour Switch de ce jeu de rôle sorti il ​​y a 10 ans sur PC.

« Astérix & Obélix : giflez-les tous !« C’est aussi un jeu vidéo d’action » beat’em up » (moi contre le quartier) sur les Gaulois les plus célèbres et irréductibles pour PS4, Xbox One, Switch et PC ; et » Pokémon Shiny Diamond / Shining Pearl » est le remake pour Switch à partir des versements Nintendo DS.

D’autres titres qui sortiront en novembre sont : « Un garçon et son sang », un jeu de plateforme de puzzle populaire pour Switch; « Reflet bleu : deuxième lumière« , un jeu de rôle pour PS4 et Switch avec des graphismes très animés et un thème basé sur les relations humaines ; « Humain : Tomber à plat« , un jeu d’exploration et d’aventure en monde ouvert pour la Xbox Series.

« Shin Megami Tensei V« Il s’agit du cinquième volet de cette saga de jeux de rôle et d’action pour Switch ; »Marsupilami : Hoobadventure« C’est un jeu de plateforme amusant pour PS4, Xbox One, Switch et PC ; »Grandir : Chant de l’arbre éternel« C’est une aventure de simulation pour PS4, Xbox One, Switch et PC ; »Siècle : L’Âge des Cendres« est un jeu de tir d’action en ligne gratuit pour PC ; et »Oddworld : Tempête d’âmes« est le remake de cette aventure de jeu de plateforme et de puzzle classique pour la série Xbox.

