Call Of Duty: Black Ops Cold War obtient le mode double agent de style américain

L’une des nouvelles fonctionnalités les plus remarquables de la nouvelle mise à jour de la saison 5 de Call of Duty: Black Ops Cold War est un nouveau mode appelé Double Agent. Semblable à Among Us et Trouble in Terrorist Town, Double Agent est un jeu du chat et de la souris, en quelque sorte, alors que les personnages de Double Agent tentent de saboter une mission et de rester masqués.

Il s’agit d’un nouveau mode pour Call of Duty en général. Il y a 10 joueurs dans un match, et les joueurs sont assignés à l’un des trois rôles. Vous pouvez voir un aperçu des rôles et de leurs missions ci-dessous, tels qu’écrits par Activision :

Agents doubles, qui doit soit éliminer tout le monde, soit déclencher avec succès des charges explosives sur la carte.L’enquêteur, qui peut utiliser des indices pour cibler les agents doubles suspects en tant que criminels recherchés.Opérateurs, qui doivent travailler ensemble pour identifier et éliminer les agents doubles avant qu’il ne soit trop tard.

Les joueurs commencent avec un pistolet et peuvent ajouter plus de puissance de feu dans la « étape de préparation » du match en trouvant des armes sur la carte. Les agents doubles peuvent utiliser divers outils pour rester cachés, notamment des mines de gaz, des plans de contre-espionnage, des arcs de combat et des hélicoptères d’attaque.

Les enquêteurs peuvent utiliser des systèmes de trophées, des stimshots et des canons à main ; ils peuvent également voir les empreintes de pas de la personne qui a tué leur coéquipier pour les aider dans leur travail de détective. Les enquêteurs peuvent également désigner une personne comme « suspecte » et lancer un ordre de recherche à son encontre.

Double Agent arrive dans Black Ops Cold War

Pendant ce temps, les joueurs opératifs réguliers doivent ensuite travailler ensemble pour reconstituer les indices et découvrir la véritable identité des agents doubles. La collaboration par chat vocal est fortement encouragée. Double Agent est jouable en matchmaking ou en créant votre propre lobby personnalisé avec des amis. Les matchs Double Agent ont lieu sur les cartes existantes et les nouvelles à venir dans la saison 5.

La saison 5 est une énorme mise à jour pour Black Ops Cold War et Warzone. En plus de Double Agent, il inaugure cinq cartes multijoueurs supplémentaires, trois nouveaux opérateurs, plus d’armes et potentiellement des teasers pour Call of Duty: Vanguard. Consultez l’aperçu de la saison 5 de Black Ops Cold War/Warzone de GameSpot pour en savoir plus.

